Andrea Delogu si racconta a Ballando con le stelle 2025: "Ho dei disturbi dell'apprendimento, non distinguo la destra dalla sinistra"

Andrea Delogu si è aperta nel corso della quinta puntata di Ballando con le stelle 2025, raccontando una parte di sé stessa molto privato e delicato. La speaker radiofonica ha ammesso di avere dei disturbi dell’apprendimento, che le danno difficoltà anche nel calcolo dei voti che riceve dalla giuria di Ballando, ma di averlo scoperto solo in età adulta. “Ho un approccio ai numeri particolare, sono dislessica, disgrafica e discalculica, motivo per il quale quando mi danno i voti io guardo sempre Nikita per capire come siamo andati”, ha spiegato Delogu.

Ha quindi raccontato il percorso verso la scoperta del disturbo: “Io ho capito di avere un disturbo specifico dell’apprendimento in età adulta, perché mia madre mi mandò un video dove spiegavano come un dislessico vede una pagina scritta, e mi scrisse: ‘Forse questa sei tu’. Io ero su un autobus e ricordo che mi misi a piangere”.

Andrea Delogu si racconta a Ballando con le stelle 2025: “Oggi ho fatto pace col passato”

Capire finalmente quale fosse il suo disturbo ha cambiato in modo determinante la sua vita: “Per la prima volta ho fatto pace con quello che avevo provato durante tutti gli anni scolastici, perché non riuscivo a capire dove non capire. – ha raccontato Andrea Delogu nel confessionale di Ballando, aggiungendo che – Sapevo di non essere stupida ma non avevo le prove per dimostrarlo a me stessa… era se il mio cervello andasse in tilt. Quando sei piccola, l’opinione degli altri è importante, e ad un certo punto inizi a credere che sei stupida e non ci arrivi e quella cosa ti risuona dentro, ti senti in difetto.” La scoperta l’ha fatta rinascere: “Scoprire che non è colpa tua e che puoi ricominciare a leggere i libri, a scrivere, è come ricominciare a respirare e non ti senti più in colpa.” ha concluso.