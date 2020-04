Andrea Delogu contro fan Francesco Montanari/ “Foto e numeri in chat, ma è sposato!”

Duro sfogo di Andrea Delogu su Instagram. La conduttrice tv e radiofonica se l’è presa con quelle ragazze che tempestano di messaggi il marito Francesco Montanari, già protagonista in tv con “Il Cacciatore” e “Romanzo Criminale”. «Allora, ho fatto la caz*ata di aiutare Fra a cercare un messaggio perso su instagram e mi è caduto l’occhio sui millemila messaggi di ragazze molto interessate a lui. Molto molto interessate». In questi messaggi, spiega Andrea Delogu, ci sono inviti per quando sarà terminata la quarantena, mentre altre mandano foto di loro e lasciano numeri di telefono. «È un momento strano, dove tutti siamo sotto pressione e i sentimenti si fanno sentire di più, vi capisco, davvero. Ma forse è sfuggito che è sposato», ha proseguito la presentatrice di “Stracult”. Non manca ovviamente del sarcasmo. «Aspettate un minimo di cedimento della coppia. Che ne so, una crisi, una separazione momentanea, un divorzio, un unghia incarnita. Qualcosa. Insomma».

ANDREA DELOGU CONTRO FAN DEL MARITO FRANCESCO MONTANARI

Andrea Delogu cita anche la natura per rendere l’idea: «In natura gli avvoltoi aspettano che la preda sia ferita perlomeno, non volteggiano sul corpo in perfetta salute!». La conduttrice e attrice ha deciso di tenersi lontana dai profili social del marito Francesco Montanari. «Ora non voglio mai più sapere nulla e mi tengo alla larga dai suoi profili se no poi mi tocca scrivere trattati di guerra che Menelao “levete” ma “malimortacci”», ha aggiunto nel suo post. E quindi ha chiosato: «Comunque buona domenica delle palme anche a voi. Torno in riunione». Non poteva però mancare anche un appello, essendo consapevole dei commenti che avrebbe potuto genere un post del genere: «Vi prego non usate nei commenti insulti o frasi violente. Non è una questione uomo, donna o sposato, single. È una questione di educazione sentimentale». Ma per fortuna c’è chi l’ha presa con ironia: «Vuoi dirmi che tu non hai la stessa situazione di tuo marito…che non sei corteggiatissima??? Una donna stupenda come te che tutti vorrebbero??».





