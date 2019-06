Andrea Delogu/ Dall’amore per Francesco Montanari e il padre alla dislessia

Bella, piena di manie ma una vera rivelazione della tv, questa è Andrea Delogu in poche parole soprattutto dopo il successo ottenuto anche sulle reti in chiaro dopo una vita passata tra radio e paytv. Oggi la conduttrice si racconta a Belve mettendo a nudo nuovamente il suo cuore e raccontandosi fino in fondo senza lasciare fuori quelli che sono gli uomini della sua vita ovvero Francesco Montanari e l’amato padre, colui che le ha insegnato a non mollare mai. Secondo le prime anticipazioni della puntata di questa sera, sembra proprio che la conduttrice Andrea Delogu avrà modo di raccontare la sua infanzia trascorsa a San Patrignano, la stessa raccontata nel libro “La collina”, ma avrà modo di lasciarsi andare parlando della sua vita privata confessando particolari inediti della sua vita amorosa prima e dopo il matrimonio con Francesco Montanari, il Libanese di “Romanzo criminale”.

IL RAPPORTO CON FRANCESCO MONTANARI: DAL MATRIMONIO ALL’ANALISI

Nei giorni scorsi proprio Andrea Delogu ha avuto modo di raccontarsi in tv nel salotto di Eleonora Daniele alzando il velo su quello che è stato il lungo corteggiamento dell’attuale marito, respinto da lei per via del suo nome e della sua popolarità. La 37enne di Cesena ha avuto tutto il tempo di dire no ma anche quello, alla fine, di cedere alla corte dell’attore che aveva sempre uno stuolo di fan al suo seguito, almeno secondo quanto lei stessa ha raccontato a Storie Italiane: “All’inizio non volevo legarmi ad un uomo così famoso perché io sono molto gelosa e possessiva. La prima volta l’ho visto circondato da ragazze! L’ho rifiutato per un po’ ma lui ha continuato a corteggiarmi, non ha mollato. Sono uscita con lui e non ho capito più niente: mi sono innamorata. Io e Francesco siamo molto diversi: io sono iperattiva, lui, invece, è più riflessivo. E’ arrivato a dirmi che non se la sentiva di vivere una storia seria, così mi ha lasciata… ma l’amore alla fine ha vinto!“. I due si sono sposati ormai sei anni fa ma sembra che prima gli addii tra loro siano stati addirittura due e che alla fine abbiano deciso di andare in analisi proprio per via del lavoro che Montanari fa e che lo porta a vivere come su una giostra. E un figlio? A questa domanda ha risposto lui a Vanity Fair rivelando che forse questo potrebbe essere l’anno giusto ma: “Lo sanno tutti, che questa è una società matriarcale. Io posso raccontarmi tutte le storie che voglio, ma decide la donna. Quando, dove, perché”.

LA VITA A SAN PATRIGNANO E LA LOTTA ALLA DROGA

Sullo sfondo per Andrea Delogu rimane l’immenso amore e il dolore per l’amato padre. Lei è cresciuta a San Patrignano con due genitori ex tossicodipendenti e di questo ha parlato nel suo libro La Collina e nonostante le sue rivelazioni su un padre padrone, un Dio in carne ed ossa che dettava regole alla comunità e, quindi, anche a lei e alla sua famiglia, ammette: “Ho avuto un’infanzia felice. Mio padre era l’autista e l’uomo di fiducia del capo della comunità. Per questo lo vedevo poco, era spesso fuori. Anche mamma aveva un lavoro, si occupava di fotografie. Avevamo una nostra casa e mangiavamo tutti a mensa. Per me era normale vivere in mezzo a 2.000 persone“. Lei stessa parla poi di una sorta di paradiso in cui tutti avevano da mangiare, dove si viveva senza soldi e senza pregiudizi e per questo non ha cercato la libertà lontano da quella collina fino a quando, all’età di dieci anni, lei e i suoi non lasciarono quella “quiete”. Ma dentro Andrea Delogu non ha solo segni positivi ma anche quelli di una lotta dura che i suoi genitori hanno avuto con la droga e che, forse, l’ha spinta ad essere quella che è oggi: “I miei genitori hanno combattuto contro la droga ed alla fine ce l’hanno fatta. Certo, lì ci voleva tanta disciplina, una cosa che porto sempre dentro con me”.





