Andrea Delogu come Francesca Michielin. Due esperienze amorose finite nel silenzio più totale e parallele, di cuori infranti e di una rinascita che trova forza nelle parole delle persone più care. La conduttrice e la cantante si sono trovate a condividere una sofferenza comune: essere abbandonate dal fidanzato senza spiegazioni, nel dubbio e nella mancanza di risposte. Un dispiacere che entrambe hanno trasformato col tempo in una lezione di vita.

In gara al Festival di Sanremo 2025, Francesca Michielin ha portato la sua canzone “Fango in Paradiso”, un brano nato dalla fine di una storia d’amore interrotta. “Il mio ex è sparito dopo aver detto cose importanti come ‘Sei la donna della mia vita’, ‘Ci sposeremo’, ‘Avremo dei figli’. Sono stata ghostata, è sparito da un giorno all’altro”, ha raccontato di recente a Verissimo.

Nonostante la desolazione, Francesca ha trovato nella musica la sua ancora di salvezza: “Quando ho scritto Fango in Paradiso, volevo raccontare il senso di smarrimento che provi quando qualcuno sparisce lasciandoti sola con le sue promesse. Ma volevo anche raccontare la rinascita, perché da quelle ferite si guarisce”.

Andrea Delogu lasciata dal fidanzato all’improssivo: “Ero devastata, non riuscivo a respirare”

Le parole di Francesca Michielin hanno trovato eco nel racconto di Andrea Delogu. La conduttrice ha rivelato di essere abbandonata da un ragazzo di cui era innamorata, senza alcuna spiegazione: “Lui era sparito e io ero devastata, avevo cominciato ad avere i primi attacchi di panico, a sentirmi persa e soprattutto stupida”.

Il dolore di Andrea, oggi fidanzata con Luigi Bruno, era così forte da diventare quasi fisico: “Due mesi dopo la sua sparizione ero in macchina con mia madre, imbottigliata nel traffico. Lei aveva un giornale in mano e dei fazzoletti per me. Quando ho visto quelle foto – lui che baciava un’altra – ho sentito il cuore disintegrarsi. Non riuscivo a respirare, le lacrime uscivano senza possibilità di rimedio”.