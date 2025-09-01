Andrea Delogu e Luigi Bruno prendono strade diverse: le ultime indiscrezioni sembrano confermare la rottura tra i due dopo 4 anni d’amore.

Da un lato le ottime notizie sul fronte professionale, dall’altro una novità forse non proprio felice sul fronte sentimentale; Andrea Delogu e Luigi Bruno si sono lasciati. Come racconta Chi Magazine, dopo 4 anni d’amore hanno deciso di prendere strade diverse e per ragioni che forse rimarranno ai diretti interessati piuttosto che – rispetto alle tendenze attuali dello showbiz – essere ostentate in pubblica piazza.

Già da qualche settimana si vociferava di una possibile crisi all’orizzonte per Andrea Delogu e Luigi Bruno; un amore già osteggiato da parte di pubblico che mal vedeva la differenza d’età tra i due. La conduttrice ha infatti 17 anni in più dell’ormai ex fidanzato e il fattore anagrafico, purtroppo, per il parere di qualcuno è ancora un tabù. In realtà, ai tempi odierni, il tema della differenza d’età è ampiamente sdoganato; sarebbe fuorviante e anacronistico ascrivere la rottura a tale aspetto della relazione.

Andrea Delogu era reduce dal matrimonio concluso con l’attore Francesco Montanari; una delusione d’amore presto cancellata dal nuovo amore sbocciato. Con l’ormai ex fidanzato Luigi Bruno non aveva nascosto l’intensità del rapporto, il legame che sembrava viscerale a dispetto di chi ancora oggi sventola bandiere avverse alle liaison scandite da una certa differenza d’età. 4 anni di unione che però, stando a quanto racconta Chi Magazine, sarebbero giunti al capolinea; Andrea Delogu e Luigi Bruno si sono lasciati e la conduttrice avrà modo di distrarsi grazie ai copiosi impegni lavorativi. Confermata come padrona di casa a ‘La Porta Magica’, è prossima a scendere in pista con Nikita Perotti come concorrente di Ballando con le stelle 2025.