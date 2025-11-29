Andrea Delogu è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle e nelle ultime settimane ha raccontato del suo grande legame con la famiglia.

Andrea Delogu è una delle concorrenti della trasmissione Ballando con le Stelle e la sua storia nel corso della trasmissione ha vissuto un dramma, in quanto Andrea ha lasciato la trasmissione per qualche settimana dopo la morte di suo fratello Evan, venuto a mancare dopo un incidente in moto. Andrea è molto legata alla sua famiglia e questi giorni sono stati tremendi.

I genitori di Andrea sono Walter Delogu e Titti Peverelli, entrambi si sono conosciuti a San Patrignano per risolvere problemi con delle proprie dipendenze e anche per questo motivo Andrea – piccolissima – ha vissuto alcuni anni nel corso della comunità. Walter poi è diventato autista di autoambulanze dove abita con la moglie. I due hanno due figli Andrea ed Evan, ma hanno dovuto fare i conti in queste settimane con la tragedia di Evan.

Nel corso della trasmissione Ballando con le Stelle Andrea Delogu ha raccontato di cosa è accaduto dopo la morte del fratello e di come la famiglia stia provando a ricompattarsi in un momento difficile come questo. In particolare la madre è venuta a Roma per stare con la famiglia e sostenersi a vicenda in questo momento molto difficile.

Andrea Delogu ed il forte legame con la madre Titti Peverelli

Durante una delle sue ultime apparizioni a Ballando con le Stelle Andrea Delogu ha raccontato di quanto sia significativo stare accanto alla famiglia: “Mia madre è andata in pensione 8 giorni fa ed è scesa a Roma appena ha potuto, cosi in modo da stare più serena e per fare felice me. E’ stato bellissimo averla in studio e costringerla a farsi truccare”.

Andrea ha raccontato di quanto sia timida sua madre e di come l’avventura a Ballando con le Stelle sia una cosa del tutto nuova da vedere per lei. Andrea Delogu ha raccontato di come la madre e la zia staranno insieme a lei in questi giorni e potranno vivere normalmente tutti i giorni. E infine la Delogu ha concluso:

“La nostra famiglia si è riscoperta nel dolore più dilaniante, si è unita persona per persona ed anima per anima”. Nei prossimi giorni anche il resto della famiglia si ricongiungerà e tutti cercheranno di restare uniti in questo momento con l’artista che ha concluso: “Prima non venivano spesso perchè abitano troppo lontano e c’era troppo lavoro, ora saranno tutti vicino a me, e saremo una cosa sola. In questo momento di buio più profondo ho trovato una famiglia meravigliosa”.