Ballando con le stelle 2025, Andrea Delogu e l'ex fidanzato Luigi Bruno sono tornati insieme? Spuntano foto e esplode il gossip sul ritorno di fiamma

Ballando con le stelle 2025, Andrea Delogu e Luigi Bruno sono tornati insieme? Foto accendono il gossip

La concorrente di Ballando con le stelle 2025 in coppia con Nikita Perotti sta facendo parlare di se per un presunto flirt con il suo maestro di ballo. Nella pista la sintonia e l’alchimia tra i due è evidente a chiunque ma Andrea ha sempre specificato che si tratta solo di una forte e solida amicizia e che lei non ha nessuna voglia di iniziare una nuova relazione perché ancora scottata per la fine della relazione con il suo ex. Adesso, tuttavia, sembra proprio che sia in corso un ritorno di fiamma tra Andrea Delogu ed il suo giovane ex fidanzato.

Martina Colombari e Luca Favilla, arriva il podio a Ballando con le Stelle 2025?/ L'indizio della giuria

Scendendo nel dettaglio, infatti, nei giorni scorsi il magazine DivaeDonna ha pubblicato delle foto che lasciano poco spazio a dubbi. Andrea Delogu e l’ex fidanzato Luigi Bruno sono stati paparazzati mentre camminavano insieme per le vie di Roma. Le foto pubblicate dal settimanali li hanno immortalati mentre si scambiavano dei lunghi e dolci abbracci ed inoltre nonostante i due hanno notato i fotografi non hanno mostrato alcun segno di fastidio. Negli scatti si vede inoltre il modello accarezzare il volto della conduttrice. Insomma, Andrea Delogu e l’ex fidanzato Luigi Bruno sono tornati insieme? È in corso un ritorno di fiamma? Certo è che dalle immagini traspare che i due sono rimasti in ottimi rapporti.



Francesco Montanari, chi è ex marito di Andrea Delogu e perché si sono lasciati/ Lei glissa: "Odio parlarne"

Andrea Delogu e il cuore spezzato per l’ex fidanzato Luigi Bruno: “Siamo stati benissimo”

Andrea Delogu della sua storia d’amore con il modello Luigi Bruno aveva ampiamente parlato a Ballando con le stelle 2025 lasciandosi andare alle confessioni: “E’ stata una storia nascosta per molto tempo, quando è venuta fuori la nostra relazione è chiaro che la differenza d’età ha fatto discutere. Siamo stati benissimo. E’ stata la seconda storia più lunga della mia vita e quella dove ho imparato di più…La mia relazione è finita da poco. E’ finita, non c’è un’opzione che possa tornare” E invece adesso sembra proprio che Andrea Delogu e l’ex fidanzato Luigi Bruno sono tornati insieme…è davvero così?