Ballando con le stelle 2025, flirt tra Andrea Delogu e Nikita Perotti? Lei fa chiarezza

Andrea Delogu è una delle grandi protagoniste di questa edizione di Ballando con le stelle, la celebre presentatrice sarà ancora una volta impegnata in trasmissione nei prossimi giorni e intanto sui giornali di gossip continuano ad aleggiare questioni di cuore intorno alla sua figura. Andrea Delogu ha parlato in particolare delle voci che l’hanno vista avvicinata a Nikita Perotti, tra di loro c’è stato qualcosa in più di un semplice rapporto professionale nel dancing show di Milly Carlucci?

Tanti colleghi di Ballando hanno parlato di “bella coppia”, anche se almeno fino ad oggi nessuna delle due si è realmente sbilanciata sull’essenza di questo rapporto. Insomma, c’è in corso un flirt tra Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le stelle 2025? Per il momento sembra un pettegolezzo non fondato, Andrea Delogu ha risposto alle tante chiacchiere delle scorse settimane con una foto in cui si mostra contrariata, senza però aggiungere parole o dichiarazioni ma che lascia intendere il suo pensiero a riguardo. Insomma, niente di più di un rapporto di lavoro tra Andrea Delogu e Nikita Perotti.

Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le Stelle 2025 brillano: podio assicurato

Per quanto riguarda, invece, il percorso di Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le Stelle 2025 i due hanno avuto tanti consensi e la giuria ha subito sottolineato: “Uno storytelling pazzesco, un tango che diventa un racconto di come lasciar andare un amore. I passi eseguiti benissimo, il racconto d’amore nella performance”. Anche Zazzaroni ha approvato specialmente la prova di Nikita. I due si lasciano andare a coreografie sempre più complesse e articolate che mostrano quando la conduttrice e spaker radiofonica sia portata per il ballo.

La coppia composta da Andrea Delogu e Nikita Perotti sembra funzionare molto aldilà dei rumors che ogni giorno si moltiplicano circa una loro liaison. La Delogu ha smentito il flirt con il suo maestro di ballo e nei giorni scorsi il magazine DivaeDonna ha mostrato delle foto che accendono il gossip su un presunto ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Luigi Bruno, ma staremo a vedere come evolverà la storia.