Andrea Delogu torna a Ballando con le Stelle da protagonista: l'ultimo ballo con Nikita incanta quasi tutti e in vista della decima puntata...

Andrea Delogu è tornata a Ballando con le Stelle 2025 con il cuore spezzato, per via del grave dramma familiare che l’ha colpita, ma anche con il desiderio di dare tutta se stessa in pista da ballo e rilanciare le sue ambizioni. E grazie alla complicità instaurata col suo maestro Nikita Perotti, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per insidiare ai vertici della classifica Barbara D’Urso e Martina Colombari, giocandosi le sue chance. Andrea Delogu si muove deliziosamente in pista da ballo, ci mette cuore e anima, come emerso nell’ultimo brillante ballo con Nikita Perotti.

La settimana scorsa, la coppia ha infatti incantato giuria e pubblico con un paso doble che ha evidenziato alchimia, ritmo ed una capacità di coinvolgimento elevatissima. Insomma, la coppia vola a Ballando con le Stelle 2025 e c’è inevitabilmente grande curiosità di vedere nuovamente il duo all’opera stasera, sabato 29 novembre. Anche perché questa sera Andrea realizzerà un sogno che aveva sin da ragazzina, come lei stessa ha ammesso a Ballando Segreto: quello di immedesimarsi nei panni della protagonista di Dirty Dancing. L’iconica coreografia del film sarà questa sera riproposta dalla conduttrice e da Nikita sulla pista di Ballando.

Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le Stelle 2025: coppia predestinata?

Anche i social hanno preso in simpatia la coppia formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti. Secondo molti fan di Ballando con le Stelle 2025, i due possono serenamente ambire alla vittoria del talent show, nonostante la folta concorrenza ai vertici della classifica. Crediamo anche noi che la Delogu e il suo insegnante possano puntare in alto.

Anche perché, da diverse puntate ormai, stanno dimostrando grandi margini di crescita e non più tardi di pochi giorni fa, in pista da ballo, sono riusciti a trasmettere grandi emozioni sulle note di Adele, racimolando un bel bottino alle palette. Soltanto Carolyn Smith è stata più bassa nei voti, dando alla coppia solo una sufficienza. La presidentessa, certamente, si aspetta un salto di qualità giunti a questa punto del programma.

