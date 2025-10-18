Andrea Delogu e Nikita Perotti devono convincere la giuria di Ballando con le Stelle 2025, lei confessa: "Non dormo e sono devastata"

Andrea Delogu e Nikita Perotti devono ancora capire la loro dimensione a Ballando con le Stelle 2025. Nelle prime tre puntate hanno dato sensazioni discordanti, lasciando la giuria un po’ divisa. C’è chi si aspetterebbe molto di più dalla coppia e chi invece vede il percorso dei due concorrenti già positivo e soddisfacente. Sabato scorso Andrea Delogu si è lasciata andare in una clip ricca di emozioni sulla fine della sua storia d’amore con Luigi Bruno; poi si è messa all’opera in pista con un jive che ha portato in porto con il suo maestro Nikita Perotti.

La conduttrice si è asciugata velocemente le lacrime, proponendo una performance in pista da ballo credibile e convinta. A non esserlo del tutto, come dicevamo, è stata proprio la giuria che ha interpretato differentemente l’esibizione della coppia. La presidentessa Carolyn Smith, per esempio, ha visto poco movimento e si è detta poco soddisfatta.

Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le stelle 2025, lei confessa: “Non dormo e sono devastata”

Di diverso avviso Selvaggia Lucarelli che, rispetto ad altre coppie in gara a Ballando con le Stelle, ha notato più ballo e coinvolgimento. La sensazione è che Andrea Delogu e Nikita Perotti possano crescere molto nel corso delle prossime settimane. Vedremo dunque come la conduttrice reagirà alle critiche, se riuscirà a superare le perplessità della giuria. La puntata di questa sera, sabato 18 ottobre, può dire molto sul futuro della coppia. Nikita e Andrea decolleranno o finiranno, un po’ a sorpresa, nelle zone pericolose della classifica? Noi siamo pronti a scommettere su questa coppia e crediamo che a lungo andare potrebbe persino insidiare i concorrenti favoriti. La parola ora passa nuovamente alla pista da ballo.

Nel frattempo a Ballando Segreto, Andrea Delogu ha commentato il suo percorso con Nikita Perotti a Ballando con le stelle 2025 nello show di Rai1 confessando: “Non dormo perché ci tengo…bisogna esserci. Quando sbaglio qualcosa, lui invece di dire ‘hai sbagliato’ ‘però potevi fare meglio’ mi dice ci sono rimasto male che hai sbagliato, ci sono rimasto male che non lo hai fatto nel modo migliore. Mi devasta, mi fa sentire in colpa.”