Andrea Delogu e Nikita Perotti, la lente del gossip si abbatte sulla coppia protagonista a Ballando con le stelle 2025.

Fiori rosa, fiori di pesco. Cantava così Lucio Battisti con un simbolismo che descrive perfettamente l’atmosfera che spesso si abbatte piacevolmente a Ballando con le stelle. Lo show di Milly Carlucci è spesso il terreno propizio per la nascita di nuovi amori, tenerezze; spesso capaci di avere un seguito nel futuro, altre volte tutto si riduce ad un fuoco labile. Quale sarà il destino di Andrea Delogu e Nikita Perotti non è ancora decifrabile; semplice sintonia? Amore in fiore? Il dubbio divide gli appassionati e se n’è parlato anche oggi a La Volta Buona con pareri contrastanti ma con una maggioranza che sembra puntare molto su Andrea Delogu e Nikita Perotti nuova coppia a Ballando con le stelle 2025.

Il primo a dare un contributo sul rapporto tra Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le stelle 2025 è Beppe Convertini che, più di altri, ha condiviso con loro le retrovie del talent di Milly Carlucci. Il suo pensiero è quasi certo, perentorio: “Da come si guardano si vede che si amano!”. Parole che trovano manforte nel pensiero di Rossella Erra che, per avvalorare la tesi, si è ancora una volta calata nei panni della ‘reporter’ per catturare immagini inedite.

La Volta Buona, Rossella Erra è sicura: “Andrea Delogu e Nikita Perotti? Guardate i loro social!”

Due video, attimi di giocosità ma soprattutto di tenerezza tra Andrea Delogu e Nikita Perotti. A La Volta Buona vengono mostrate le immagini dei due protagonisti Ballando con le stelle 2025 alle prese prima con gli abiti, poi con un frontino impigliato nei capelli; in entrambi casi spicca una complicità che per Rossella Erra potrebbe andare ben oltre il rapporto di amicizia. Diverso il pensiero di Raimondo Todaro che sembra ‘stroncare’ la ship: “Per me sono come fratello e sorella”. Le parole del ballerino non convincono Rossella Erra che, oltre a rincarare la dose, offre un ulteriore indizio: “A parte i video, guardate meglio i loro social e capirete molte cose!”.