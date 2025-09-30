Andrea Delogu e Nikita Perotti stanno insieme? Le voci sul presunto flirt infastidiscono la speaker, che infatti sbotta: "Uscite dal loop"

Andrea Delogu respinge le voci su Nikita Perotti: “Flirt perché giovane? Ci si innamora delle persone…”

Andrea Delogu è già stufa dei commenti sul presunto flirt con Nikita Perotti a Ballando con le Stelle. Anche perché, probabilmente, il gossip nasce unicamente dalla giovane età del ballerino. Un’insinuazione che non è affatto piaciuta alla concorrente, che ribadisce come tra loro non ci sia stato nulla di più, fino ad oggi, di una semplice amicizia. E allora le continue allusioni sul loro rapporto hanno portato la speaker a mettere i puntini sulle ì, con un commento secco e deciso.

“Ci si innamora delle persone, non dell’età”, ha tuonato infastidita nelle scorse ore Andrea Delogu. “Mamma mia ragazzi, uscite da sto loop vi prego”, ha insistito la concorrente di Ballando con le Stelle. Il caso era montato già in puntata, quando Fabio Canino aveva chiesto loro se fossero single e disponibili.

Andrea Delogu, solo un’intesa artista col maestro di ballo Nikita Perotti?

Qualcuno avrebbe punzecchiato la showgirl con la storiella del toyboy, legata ad una sua precedente relazione con un ragazzo più giovane di diciassette anni. Un rapporto lungo, ma ormai chiuso. Non deve essere affatto piacevole per la Delogu vedersi subito accostata ad altri uomini, solo per via della differenza d’età con il maestro di ballo.

Anche a Domenica In, non a caso, la conduttrice e Nikita Perotti si sono trovati travolti dalle domande. Ma entrambi, ancora una volta, hanno confermato di essere concentrati soltanto sulla competizione in pista da ballo. La sensazione, però, è che di questo presunto flirt tra la showgirl e il suo maestro di ballo si parlerà ancora a lungo a Ballando con le Stelle.

