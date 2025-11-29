Andrea Delogu e Nikita Perotti stanno insieme? I fan sognano un fidanzamento tra la showgirl e il giovane maestro ma...

Andrea Delogu e Nikita Perotti sempre più uniti a Ballando con le Stelle 2025

Andrea Delogu e Nikita Perotti stanno insieme? L’interrogativo accende la curiosità dei fan di Ballando con le Stelle 2025, sempre più intrigati dalla possibile coppia formata dalla conduttrice e il giovane maestro. La prospettiva di un fidanzamento alletta non poco il pubblico di Ballando con le Stelle e forse anche i diretti interessati che, in queste settimane, sono più vicini e complici che mai. Andrea Delogu sta vivendo un momento personale davvero terribile, a causa della prematura scomparsa del fratello, e Nikita Perotti le è rimasto sempre vicino.

Già in puntata, la scorsa settimana, Andrea si era un po’ sbottonata sul suo rapporto con il maestro, diventato ormai parte della sua cerchia ristretta. “La coppia che siamo adesso è nata sabato scorso e senza di lui non ce l’avrei fatta a stare lì”, ha confessato tra mille emozioni la showgirl.

Andrea Delogu e Nikita Perotti, coppia dentro e fuori dal palco?

Andrea Delogu ammette che non è facile lasciarsi andare, anche perché il suo cuore vive un momento di forte confusione dal punto di vista sentimentale. “Non so che cosa saremo, sicuramente quando lavoriamo io rido e ne ho così bisogno”, ha sottolineato la presentatrice. Il pubblico di Raiuno, ad ogni modo, è certo che possa sbocciare l’amore tra i due.

E a dare credito a questa possibilità, ecco gli ulteriori indizi dal magazine di gossip Chi, che ha pizzicato in complicità Andrea Delogu e Nikita Perotti, a braccetto in giro per Roma. La conduttrice e il suo maestro, evidentemente, amano trascorrere il tempo libero insieme, prima di dedicarsi alle prove di Ballando con le Stelle. Insomma, come si dice questi casi, se son rose fioriranno.

