Andrea Delogu e Nikita Perotti, flirt in corso a Ballando con le stelle 2025? Lei insinua: “Innamorarmi? Vedremo”

Anche per Andrea Delogu a Ballando con le stelle 2025 è tempo di confessioni, la conduttrice e speaker radiofonica è tornata a parlare della fine della sua relazione con l’ex fidanzato Luigi Bruno durata quattro anni. Rottura che non ha ancora superato e per quale soffre ancora. “Io ci credo sempre quando sento che sono davvero innamorata ma poi c’è una delusione non soltanto perché tutto è finito ma perché mi sento una stupida.” ha confessato Andrea Delogu.

Andrea Delogu a Ballando con le stelle 2025 ha continuato così la sua confessione a cuore aperto sull’amore: “Sono tanto dura fuori ma nelle relazioni mi considero una ragazza sprovveduta, non una donna ma una ragazza sprovveduta. Poi mi chiedo se sto così male quando finisce una relazione ma vuole dire che sono stata bene prima e quindi mi chiedo mi rinnamorerò? Adesso spero di no perché ora il momento in cui sto male quindi spero di no. Vedremo”



Ed infine le parole più belle Andrea Delogu le ha riservata al suo maestro Nikita Perotti. Le voci di un possibile flirt tra i due si rincorrono da settimane ma la conduttrice ha sempre smorzato il gossip. Tuttavia nella clip prima dell’esibizione si è lasciata andare a delle confessioni molto importanti su di lui che riaccendo il gossip: “Nikita è una manna dal cielo perché si prende cura di me non solo come persona ma come coppia se io fossi su una nave su un prua e lui dietro di me e mi direbbe ti fidi di me? Io gli direi si però sto un po’ attenta…però mi fido” Subito Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le stelle 2025 si sono lasciati andare ad un esibizione mozzafiato sulle note di Adele e di Spaccacuore di Samuele Bersani che ha conquistato una standing ovation del teatro e la giuria ha premiato il loro Tango con 9 e 8 e diminuendo sempre più la distanza con i concorrenti più favoriti. Saranno loro i vincitori di Ballando?