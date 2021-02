Andrea Delogu, frecciatina a Stefano De Martino/ “In questo ristorante solo gnocchi”

Da qualche settimana si parla della crisi tra Andrea Delogu e Francesco Montanari. A dare la notizia è stato per primo Giornalettisimo. Poi, Dagospia. La conduttrice e l’attore, sposati dal 2016 con una cerimonia segreta, si sarebbero allontanati due mesi fa. Tra la cause della crisi, ci sarebbe la convivenza coatta imposta dal lockdown. I fan della coppia hanno cercato sui social indizi di conferma: l’ultima foto insieme al marito, Andrea Delogu l’ha pubblicata il 20 ottobre 2020; poco dopo uno scatto in cui appariva la sua mano sinistra con fede e anello di fidanzamento al dito. A dicembre erano apparsi insieme in una puntata di “Ricomincio da Raitre”. Secondo i follower più attenti, le più recenti Instagram Stories di Andrea Delogu sarebbero state girate all’interno di casa diversa.

Andrea Delogu il messaggio a Stefano De Martino

Nei giorni scorsi Andrea Delogu ha risposto per le rime ai follower che insistevano sul vederla triste: “Raghy, una cosa. Sta gag “oggi hai gli occhi tristi” vi sta sfuggendo di mano. Lo scrivete anche sotto foto di anni fa. Può essere pure che sia un’impressione vostra e che avete mangiato pesante, eh?“. Nonostante la sua situazione sentimentale, ancora da confermare, la Delogu non ha perso il suo tradizionale senso dell’umorismo. Due giorni fa sui social la conduttrice ha lanciato una simpatica frecciatina a Stefano De Martino, a sua volta sotto i riflettori dopo essere stato avvistato con Melissa Satta in un hotel a Napoli. La Delogu, che negli anni scorsi ha lavorato anche con il ballerino, ha commentato uno scatto social di De Martino: “Raga ma le facevano le pizze in questo risto?”. Una follower, che ha colto la sua ironia, le ha risposto: “Solo gnocchi”. A sua volta la conduttrice ha risposto con uno stile sorridente con gli occhiali da sole.



