Andrea Delogu è ancora single oppure si è già fidanzata dopo la fine della sua storia con Luigi Bruno? Il gossip

Le storie d’amore non possono durare tutte in eterno se no il gossip non esisterebbe e negli ultimi anni, forse come strascico del covid, le coppie più famose del mondo dello spettacolo si sono lasciate o hanno ammesso di aver vissuto una profonda crisi che a volte si supera e altre volte si soccombe. Andrea Delogu e Luigi Bruno si sono lasciati nonostante apparissero più uniti che mai. Che alla fine la differenza d’età abbia inciso sulle loro visioni del futuro?

Di certo la conduttrice Rai non rivelerà al pubblico le motivazioni della rottura, considerando quanto sia discreta, e neanche lui dato che non faceva parte del mondo dello spettacolo. Un fallimento sentimentale per entrambi che brucerà di sicuro più a lei visto che era reduce dalla fine del suo matrimonio con l’attore Francesco Montanari.

Andrea Delogu è ancora single dopo la fine della sua storia con Luigi Bruno

Purtroppo la relazione tra Andrea Delogu e Luigi Bruno è giunta al termine nonostante i due apparissero molto teneri e appassionati. Non sembra, almeno all’apparenza, che i motivi siano riconducibili alla differenza d’età: alla fine le storie finiscono per diversi motivi come differenze caratteriali, visioni del futuro differenti o la passione che si scarica come una pila. Resta il fatto che la conduttrice non ha alcuna intenzione di rimanersene a casa a piangersi addosso.

Infatti il volto Rai ha deciso di scendere in pista a Ballando con le stelle dove darà tutta se stessa con il maestro Nikita Perotti che l’anno scorso aveva incantato tutti con le coreografie messe in atto per Anna Lou Castoldi. E già i fan sperano che lei possa ritrovare qualcuno in grado di farle battere il cuore.

