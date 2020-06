Andrea Delogu / “Il tatuaggio non fa il monaco, dopo La Vita in Diretta…”

Andrea Delogu protagonista a Tv Talk, lo show-magazine sulla tv di Rai Educational condotto da Massimo Bernardini. La conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e scrittrice si appresta a condurre dal prossimo 20 giugno la versione estiva de La Vita in Diretta, insieme a Marcello Masi. Una sfida affascinante e stimolante per Andrea Delogu, desiderosa di dare il suo apporto e rendere orgogliosi i vertici Rai per la scelta fatta. Di certo la conduttrice ha tutte le carte in regola per fare un ottimo lavoro, dopo molti anni di radio, Stracult e il grande salto con Renzo Arbore. “Per me si tratta di una promozione, un infotainment quotidiano in cui, oltre a parlare di cose artistiche come quelle di cui mi sono occupata fino ad oggi, soprattutto con Stracult, andiamo a trattare la notizia, è oggettivamente una responsabilità”, ha detto con entusiasmo in un’intervista a Fanpage.

Andrea Deloglu, “la ragazza dei tatuaggi” a La Vita In Diretta

Dunque Andrea Deloglu si appresta a prendere il timone de La Vita in Diretta Estate. A Tv Talk la apprezziamo nella sua ironia, nelle sue ambizioni personali che l’hanno portata ad uno dei programmi più ambiti della televisione. Per il momento la conduttrice non guarda troppo avanti, anzi pensa a come sfatare alcuni luoghi comuni nella sua prossima conduzione. Sempre nell’intervista a Fanpage, infatti, ha detto: “Penso che il pubblico più ampio sia pronto a capire che il tatuaggio non fa il monaco. Io ho dei tatuaggi piuttosto evidenti, che non ostenterò né nasconderò: sono lì, la gente lo sa e questo non intacca la mia professionalità“. Sul futuro nessun commento, solo il desiderio di fare il meglio possibile in questa nuova esperienza in Rai: “Sono abituata ad evitare l’eccesso di pressioni. Per ora mi concentro su La Vita in Diretta Estate e poi si vedrà”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA