Infortunio Andrea Delogu a 'Ballando con le Stelle' e piccolo mistero attorno al maestro Giovanni Pernice. Il fidanzato di Bianca Guaccero doveva essere...

Andrea Delogu, chi è e cosa sappiamo della conduttrice televisiva e radiofonica alla vigilia del suo debutto sulla pista di “Ballando con le Stelle”, tra il gossip sulla fine della sua ultima storia d’amore e il… mistero circa la scelta del suo maestro di ballo per il programma di Rai 1? È tutto pronto per il varo della ventesima edizione di uno degli show più longevi del servizio pubblico degli ultimi anni e questa volta, ancora più che in passato, la padrona di casa Milly Carlucci ha fatto le cose in grande con un cast da urlo e, soprattutto, le premesse che emozioni (e polemiche) non mancheranno. Tra le protagoniste più attese c’è ovviamente la 43enne originaria di Cesena, tra i personaggi più chiacchierati di quest’edizione 2025. Ma perché si è parlato molto di Andrea Delogu nelle ultime settimane?

Se della carriera e dell’eclettismo professionale di Andrea Delogu sappiamo oramai tutto, maggiore curiosità c’è in questi giorni che hanno preceduto l’esordio di stasera a “Ballando con le Stelle” sulla rottura con Luigi Bruno, il suo ultimo fidanzato, protagonista con lei di una storia che sembrava procedere a gonfie vele (ne parliamo quest’oggi un pezzo a parte): pare che, secondo alcuni, la differenza d’età -quasi diciassette anni di gap tra di loro- sia stata alla base della decisione di lasciarsi, anche se i due hanno comunque condiviso quattro anni assieme e sono andati ben oltre lo scetticismo che li aveva circondati sin dall’inizio. Insomma, l’indiscrezione postata da ‘Chi’ e le ammissioni, via social, da parte della stessa Delogu sulle difficoltà che sta vivendo in questo momento della vita paiono aver trovato conferma.

ANDREA DELOGU, “STO ZOPPICANDO”: LA STORTA DURANTE LE PROVE E…

In attesa di saperne di più e se la stessa Andrea Delogu si aprirà sul proprio privato durante il suo percorso nello show di Rai 1, possiamo tornare proprio al dietro le quinte del programma dato che la 43enne è stata vittima di un piccolissimo infortunio, che comunque non dovrebbe inficiarne la partecipazione: in un video postato sui social da Barbara D’Urso, infatti, si vede la speaker radiofonica entrare zoppicando leggermente in sala prove. La partner del ballerino professionista Nikita Perotti aveva infatti dichiarato “Sto zoppicando nella sala delle stelle”, suscitando la replica della ex conduttrice Mediaset, che aveva ammesso di aver avuto problemi pure lei. Pare che la causa sia una leggera storta durante gli allenamenti, testimoniata dalla foto di un piccolo livido.

Se attorno a questo infortunio, dunque, il mistero pare risolto, più interessante è invece il piccolo ‘giallo’ attorno alla scelta dell’insegnante che l’avrebbe affiancata nel corso di questa edizione. Stando a una indiscrezione riportata da Giuseppe Candela su ‘Dagospia’, nella sua rubrica ‘A Lume di Candela’, la conduttrice si sarebbe dovuta esibire in coppia con Giovanni Pernice, cosa non accaduta dato che Andrea Delogu è stata accoppiata a Nikita Perotti. Come mai questo cambio di rotta e da chi è arrivato l’input? Pare che, stando sempre all’indiscrezione, non vi sia dietro né la diretta interessata, né Milly Carlucci, né tantomeno Francesca Fialdini a cui è stato poi assegnato l’insegnante, attualmente fidanzato con Bianca Guaccero. “Ma chi ci ha messo lo zampone e ha tolto Pernice alla Delogu?” ci si chiede nella rubrica, parlando di una decisione “dall’alto” in extremis e semplicemente accolta dalla Carlucci? Al momento non ci sono risposte, ma qualcuno (senza ovviamente avere prove) ha malignato che possa esserci lo zampino della stessa Guaccero, cosa tuttavia improbabile dato l’amicizia che lega le due donne. E, allora, chi?