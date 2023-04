Andrea Delogu: “Innamorata di un ragazzo più giovane”/ La verità sul fidanzato Luigi

Andrea Delogu svela l’amore più giovane: l’intervista rivelatrice

Andrea Delogu si dichiara felicemente innamorata e al suo fianco c’é il neo fidanzato Luigi Bruno, un modello di seduce anni più giovane. La bella e brava influencer e conduttrice rompe il silenzio sul suo status sentimentale, in un’intervista esclusiva concessa a F magazine, dove tra le altre dichiarazioni non lesina la fierezza nutrita per aver dato vita ad uno spettacolo teatrale sulle prime quaranta primavere raggiunte nella vita, «40 e sto. Manuale di sopravvivenza alla maleducazione sentimentale»: “Ma io l’ho fatto proprio per sottolineare il fatto che a 40 anni non è finita -fa sapere il talento poliedrico, nell’intervento rivelatorio-. Anzi, per me è cominciato tutto. Invece la società vuole appiccicare a noi donne una data di scadenza, vuole farci sentire fuori dai giochi, fallite se non siamo sposate, madri. Quante di noi subiscono la domanda, molto violenta: “Hai figli?””. Ma non é tutto.

Raccontandosi a tutto tondo, nell’intervento concesso a mezzo stampa, poi, Andrea Delogu si apre senza filtri anche sull’amore che la vincola al fidanzato e la paura nutrita per la differenza d’età tra i due, ormai superata: “All’inizio anche io avevo paura di una relazione con lui: la differenza d’età era troppa, non si poteva fare. Dopo sei, sette mesi lui però mi ha guardato e mi ha detto: ‘Noi non ci frequentiamo, noi stiamo insieme. Tu sei la mia ragazza, io sono il tuo ragazzo’. E mi ha messo di fronte alla verità, ovvero che anche io, come la maggior parte delle donne, facevo coincidere amore con futuro, progettualità. E mi sono detta: ma perché mi devo rovinare il presente pensando al futuro?”.

Andrea Delogu zittisce le malelingue sul nascere: la verità di Luigi Bruno

E ben al di là delle possibili malelingue sul nascere, che in particolare taccerebbero Luigi di essere il fidanzato di una donna matura e realizzata come Andrea per interessi economici in primis, l’intervistata assicura che il suo amato sia uno stacanovista, studioso nonché un compagno sempre presente, “È un modello, fa campagne pubblicitarie. Poi studia per fare l’attore, va ai provini, ma quando non lavora c’è sempre. E per me è strano perché nella mia relazione precedente ero abituata che ognuno aveva la sua strada e poi ci si incontrava al centro. Invece lui partecipa alla mia vita, mi chiede: “Come stai?”, “Vuoi una mano?”. Ho accanto qualcuno che si interessa alle mie fragilità, quelle che tendevo a nascondere”.

