Andrea Delogu e Nikita Perotti, ospiti a Da Noi a Ruota Libera, svelano ‘a metà’ il mistero del bacio a Ballando con le stelle 2025.
E’ il tema del giorno dopo, la coreografia di Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le stelle 2025 ha alimentato ulteriormente la ‘ship’ tra i due protagonisti che, a detta di molti, sembrano avere un’intesa che va ben oltre il rapporto di amicizia e collaborazione. Ma qual è la verità? C’è stato oppure no il bacio in scena? Come sottolineato da Francesca Fialdini, secondo Rossella Erra qualcosa di tenero sarebbe accaduto.
A dispetto di chi sperava nella rivelazione, Andrea Delogu – ospite a Da Noi a Ruota Libera – ha preferito eludere la domanda di Francesca Fialdini rispetto al bacio con Nikita Perotti durante l’ultima performance a Ballando con le stelle 2025: “Che ci sia stato oppure no, come si fa a dirlo? E’ come chiedere a teatro se un attore è davvero morto in scena, non si può”. Segue la medesima scia il suo maestro: “La danza è fantasia e sognare, ora la gente da casa può immaginare come può evolversi la storia…”.
Andrea Delogu a Da Noi a Ruota Libera: “Chi accetta Ballando è consapevole della giuria…”
Andrea Delogu e Nikita Perotti, sempre a Da Noi a Ruota Libera, danno anche il proprio giudizio sui commenti della giuria di Ballando con le stelle 2025 che fin dalle prime puntate hanno alimentato il dibattito tra social e salotti tv. Il maestro pone l’accento sull’ingiustizia ai danni di Marcella Bella: “Non trovo corretto che a volte nel giudizio vanno a paragonare o tirare frecciatina su cose che non c’entrano nulla con il ballo. Marcella Bella sta vivendo un percorso bruttissimo con la giuria”. Diversa invece la posizione di Andrea Delogu: “Quando abbiamo firmato, al 50% sai che la giuria fa parte del gioco; i loro commenti tengono insieme, al netto dei balli, il programma che dura da vent’anni. Se accetti devi sapere dove stai andando”.
Si arriva poi alle confessioni in diretta sull’ex compagno Luigi; Andrea Delogu ha spiegato di essersi lasciata andare per lanciare un messaggio proprio a colui con il quale ha vissuto un’intensa storia d’amore, interrotta di recente: “La mia esternazione su Luigi riguarda una storia importante, che mi ha dato tanto; è rimasto l’affetto reciproco e in quel momento sapevo che mi stava guardando ed ho voluto che sapesse che non l’avevo dimenticato dopo 3 mesi. La nostra storia ha avuto un peso”. Allontanando poi le voci di un flirt in corso con Nikita Perotti, non si è lasciata però sfuggire un simpatico commento: “Però va detto, Nikita è comunque un bel bocconcino!”.