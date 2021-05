Andrea Delogu/ “La dislessia non è stata un ostacolo alla mia carriera”

Andrea Delogu ospite della nuova puntata di Top Dieci, il programma condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. La rossa conduttrice del piccolo schermo è uno dei volti noti più amati degli ultimi anni. La sua carica è contagiosa e lo sa bene anche lei che, intervistata da Elle, ha confessato: “il mio segreto è non riuscire a stare ferma, ho sempre bisogno di trovare qualcosa di nuovo. Ho un disturbo dell’attenzione e questa cosa mi dà tanto: devo condensare tutte le energie in un tempo relativamente breve e cerco di farlo al meglio. Credo sia un mio punto di forza e sono felice che possa piacere”.

Alla domanda cosa può piacere di lei alla gente, la rossa ha dichiarato: “é difficile dirlo. Facendo diverse cose capita che le persone che mi apprezzano e mi seguono arrivino a me da diversi mondi, da diverse parti. Forse di me piace il fatto che instauro sempre un confronto paritario con chi mi segue e apprezza il mio lavoro: parlo in modo diretto e se c’è qualcosa che non va litigo pure e poi faccio pace”.

Andrea Delogu e la dislessia: “La scoperta ha coinciso con la felicità”

Andrea Delogu ha parlato anche di quando ha scoperto di essere dislessica. Una scoperta improvvisa che è arrivata in età adulta come ha raccontato proprio la conduttrice radio-televisiva dalle pagine di Vanity Fair: “Me l’hanno diagnosticata a 26 anni perché avevo visto un video su YouTube che raccontava le stesse difficoltà che avevo io: prima di allora non pensavo che ci fosse qualcuno che mi assomigliasse. È stato liberatorio, anche perché a scuola è stato un po’ un incubo”.

La dislessia però non è mai stata un problema per la Delogu che a Elle parlando di questa patologia ha precisato: “la scoperta ha coinciso con la felicità perché finalmente ho potuto capire che non era colpa mia, che ero intelligente e capivo le cose bastava solo spiegarmele con un altro metodo. La dislessia non è stata un ostacolo alla mia carriera, anzi mi ha dato la possibilità di essere un po’ diversa: non uso gobbi e quando parlo ho un ritmo tutto mio che mi è servito e mi serve”. Anzi questa difficoltà l’ha avvicinata ancora di più alla scrittura e alla conoscenza della lingua italiana: “ero molto spaventata, buttavo tutto sulla simpatia e la frizzantezza, due cose che mi hanno aiutata molto nel mio lavoro. Quando ho capito il problema e ho trovato il modo per affrontarlo ho ritrovato, però, anche il gusto e l’amore nell’usare la lingua italiana, che sono impagabili”.

