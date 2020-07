Andrea Delogu “Lasciamo la Milo col pesce in mano”/ Gaffe e gelo a La Vita in Diretta

Gelo a La Vita in Diretta Estate proprio nel momento della chiusura della puntata di oggi 8 luglio. Protagonista Andrea Delogu che si è lasciata andare ad un’affermazione della quale si è resa conto, con imbarazzo, solo dopo alcuni secondi dopo averla pronunciata. Tutto è accaduto alla fine del nuovo collegamento con Sandra Milo. Dopo i consigli sui limoni, la nota attrice si è presentata in collegamento da Cetara, dove ha iniziato a parlare di alici con vari esperti del luogo e con una tavola imbandita di pesci di vario genere. Prima dei saluti, la Milo ne ha dunque preso uno tra le mani per mostrarne colore e freschezza ed è proprio su questa scena che la Delogu ha commesso la gaffe. Dallo studio, infatti, la conduttrice ha salutato l’attrice 87enne, dichiarando “Lasciamo la Milo con il pesce tra le mani”, e ha infine lanciato la pubblicità.

Andrea Delogu, gelo a La Vita in diretta per la frase su Sandra Milo

Tempo pochi istanti dalla frase pronunciata a La Vita in Diretta Estate che Andrea Delogu si è resa conto della gaffe e ha palesato il suo imbarazzo con un volto molto imbarazzato (che potete vedere nella foto che trovate all’inizio dell’articolo). Poi l’imbarazzo ha lasciato spazio alla pubblicità e, una volta tornati in diretta per i saluti finali, la Delogu è rimasta in silenzio sull’imbarazzante figuraccia, andando avanti come se nulla fosse accaduto. Il web però se n’è accorto e, infatti, su Twitter in molti hanno fatto dell’ironia sulla frase ambigua detta nel corso della diretta.



