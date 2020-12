Andrea Delogu/ “Laura Chiatti, mi sono molto innamorata di te” , replica:”Saremmo una bella coppia”

Andrea Delogu torna in Tv, nella prima serata di oggi 7 dicembre, in occasione della trasmissione “Guarda… Stupisci” in versione Special Selection. Si tratta del programma in onda su Rai2 e con Renzo Arbore in cui, insieme a Nino Frassica, viene spiegata la canzone umoristica napoletana ed i suoi meccanismi comici. La Delogu, proprio ieri sera è stata ospite in collegamento dal Teatro Sistina di Roma con la trasmissione di Rai3, Che tempo che fa. Dal prossimo sabato Andrea sarà alla conduzione di “Ricomincio da Rai3” insieme a Stefano Massini. Si tratta di una importante idea ma soprattutto una “provocazione” dal momento che rappresenterà “un grande cartellone di un teatro che al momento non c’è”. Per far sì, ha spiegato Andrea a Fabio Fazio, “che non si perda la memoria delle sale piene e di questi palchi dove ci sono artisti che sanno fare il loro lavoro in modo straordinario. Speriamo di essere utili”. La Delogu ha così ricordato quante siano le famiglie italiane a vivere proprio di questo lavoro, quello legato all’arte e allo spettacolo, ma più in generale all’intrattenimento, che in tanti però considerano “non necessario”.

ANDREA DELOGU: DAL TEATRO ALL’AMICIZIA CON LAURA CHIATTI

La pandemia, di fatto, ha interrotto il lavoro anche della stessa Andrea Delogu che era impegnata al teatro con lo spettacolo “Il Giocattolaio” insieme al marito Francesco Montanari. Anche per questo motivo acquista una maggiore importanza la trasmissione che la vedrà presto protagonista, rispetto alla quale nei giorni scorsi attraverso la sua pagina Instagram ha commentato: “Non potete andare a teatro ma noi possiamo portare il teatro da voi. In questo periodo di sale silenziose proveremo a fare un po’ di rumore”. Ma intanto, tra una promozione e l’altra la “rossa” si prende anche il tempo per coltivare le sue amicizie su Instagram, ad esempio quella con l’attrice Laura Chiatti alla quale riserva sempre belle parole. Sotto uno degli ultimi post pubblicati sul social dalla moglie di Marco Bocci, la Delogu non ha potuto non notare l’estrema bellezza della Chiatti al punto da commentare: “Ok. Mi sono molto innamorata di te”. Immancabile la risposta di Laura che ha replicato: “Saremmo una bella coppia”.



