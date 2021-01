Andrea Delogu, moglie Francesco Montanari/ “Il teatro è una figata è pazzesca”

Andrea Delogu è la moglie di Francesco Montanari, ma è anche un’attrice e conduttrice radio-televisiva di grande successo. La scorsa estate è stata il volto noto de “La Vita in diretta – Estate”, un’esperienza importante di cui è davvero orgogliosa. Intervistata da Vanity Fair, infatti, la conduttrice non ha nascosto che questo 2020, Covid a parte, per lei è stato importante dal punto di vista professionale visto che ha avuto diverse importanti occasioni in tv. “Nel momento del bisogno ci sono, mi sento una specie di ghostbusters” – ha detto la conduttrice che parlando proprio della sua esperienza televisiva ha aggiunto – “sono stata fortunata, quando mi hanno chiamato per La vita in diretta ero pronta, e devo ringraziare l’esperienza di sei anni fatta in radio”. Non solo La vita in diretta, visto che la Delogu è tornata in onda anche “Ricomincio da Raitre”, uno show co-condotto con il mattatore Stefano Massini su cui ha detto: “credevo di essere energica io, ma lui mi batte alla grande, è sempre a mille e non si ferma un secondo. Ho molte cose da imparare”.

Andrea Delogu: “figli? Siamo arrivati al punto di scommettere…”

Non solo tv, Andrea Delogu è anche un’attrice teatrale e ha condiviso il palcoscenico con il marito Francesco Montanari. Parlando proprio di teatro ha precisato: “è una figata è pazzesca, nel teatro viaggiano tutti sentimenti, dai più bassi ai più alti”. Sul programma televisivo Ricomincio da Raitre ha aggiunto: “è un programma importante perché forse, per la prima volta, la tv dice a tutti, anche ai giovani: “Appena aprono i teatri dovete spegnermi e correre a vedere uno spettacolo”. Dal lavoro alla vita privata: la Delogu è felicemente sposata con Francesco Montanari, ma al momento non hanno ancora messo su famiglia. La mancata gravidanza ha portato spesso la stampa a fare dell’inutile chiacchiericcio, come quando hanno fatto delle vere e proprie scommesse che l’hanno infastidita. “Alcune agenzie danno a 1.75 il fatto che io e Francesco Montanari avremo un figlio entro il prossimo anno. Siamo arrivati al punto di scommettere su una cosa del genere? E’ una roba così folle che mi è sembrata una pazzia. Come può sapere un estraneo qual è la realtà delle cose? E’ come quando un estraneo ti chiede quando fai un bambino” – ha detto la conduttrice che per il nuovo anno, il 2021, si augura di poter tornare “presto alla banale normalità”.



