Andrea Delogu mostra la cellulite a La Vita in Diretta/ Foto: “Anche io ce l’ho!”

Nella puntata di oggi di La vita in diretta, Andrea Delogu ha deciso di fare un gesto tanto normale quanto mai visto in TV. In diretta televisiva, la conduttrice ha mostrato di avere la cellulite così come ogni donna ‘comune’. Nello spazio dedicato ai difetti fisici e alla chirurgia estetica, come raccontato da TvBlog, la conduttrice ha infatti dichiarato apertamente di avere la cellulite e le smagliature e, a prova di ciò, lo ha anche mostrato ai telespettatori. Facendosi aiutare da Cristina Fogazzi, ha così mostrato la ritenzione idrica sulla gamba destra, poi prontamente ripresa dalle telecamere della trasmissione che hanno stretto un primo piano sul difetto fisico. Una scena che ha conquistato il plauso del pubblico a casa, che ha commentato positivamente il gesto lanciato dalla Delogu.

Andrea Delogu “controcorrente”: dalla cellulite in TV alla panciera su Instagram

Ma Andrea Delogu non è nuova a gesti del genere. Se quello di oggi è parso a molti come un bellissimo messaggio lanciato in diretta televisiva, qualche tempo fa, con una foto pubblicata su Instagram, confessò di utilizzare la panciera in Tv. Così scrisse: “Quello che vedete in tv non è la realtà, è una realtà filtrata, con ore di trucco e parrucco, con vestiti cuciti alla perfezione addosso e con escamotage per compattare il tutto”. Come la Delogu sempre più donne dello spettacolo hanno deciso di dare un taglio alla “perfezione a tutti i costi”, mostrandosi su Instagram senza filtri e ritocchi. Come fatto da Aurora Ramazzotti in una foto pubblicata solo pochi giorni fa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA