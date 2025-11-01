Andrea Delogu non c'è a Ballando con le stelle 2025 nella puntata di questa sera: tornerà o si ritira? Milly Carlucci fa chiarezza

Andrea Delogu non c’è a Ballando con le stelle 2025: in lutto per la morte del fratello Evan

Andrea Delogu non c’è a Ballando con le stelle 2025 nella puntata di questa sera, 1 novembre 2025, dov’è tra i concorrenti in coppia con Nikita Perrotti. La conduttrice e speaker radiofonica sta affrontando il devastante lutto della morte del fratello Evan Oscar ad appena 18 anni in seguito ad un incidente stradale. Il gravissimo lutto che ha colpito Andrea ha inevitabilmente segnato anche clima dello show che come ha ricordato Milly Carlucci a La vita in diretta deve comunque andare avanti ma la conduttrice non ci sarà.

Chiusa nel suo dolore ieri, venerdì 31 ottobre 2025, Andrea Delogu ha detto addio al fratello Evan. I funerali del 18enne si sono svolti nella loro citta di Bellaria Igea Marina ed era presente una folla di circa 500 persone che hanno voluto salutarlo per l’ultima volta, a colpire è stato anche un grandissimo cuore composto da rosa bianche posto al cimitero. Tanti gli amici e i familiari stretti attorno al dolore della famiglia, a dare sostegno alla conduttrice anche l’amica storica Ema Stokholma e Nikita Perotti il ballerino e compagno di pista nello show di Rai1. Andrea si è chiusa in un comprensibile silenzio e non ha rilasciato dichiarazioni in questi giorni, solo che è devastata dal dolore ed è pienamente comprensibile, dunque, perché Andrea Delogu non è a Ballando con le stelle 2025 nella puntata di questa sera.



Andrea Delogu torna o si ritira da Ballando con le stelle 2025? Futuro incerto, Milly Carlucci fa chiarezza

La priorità in questi casi è al doloroso e devastante lutto della perdita di un fratello ma in molti si chiedono quale sarà il futuro di Andrea Delogu a Ballando con le stelle 2025, tornerà nelle prossime puntate o si ritirerà definitivamente? Per il momento non c’è nessuna certezza ed anche Milly Carlucci intervenuta per fare chiarezza è rimasta vaga sul destino della conduttrice nello show: “Da parte nostra c’è l’abbraccio e la condivisione di un dolore incommensurabile. Non sappiamo come si possa gestire una tragedia del genere, ma siamo vicini ad Andrea. La vita ci dirà cosa succederà”. Insomma, si vedrà in futuro cosa deciderà di fare Andrea questo è il momento solo del cordoglio.