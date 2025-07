La carriera di Andrea Delogu spicca il volo: la conduttrice Rai torna a recitare e divide il set con Lino Guanciale.

Non solo conduttrice, ma anche attrice. Andrea Delogu è sempre più un volto di punta della Rai dove sta sfoggiando tutta la propria professionalità. Dopo aver condotto La porta magica, è tornata sul palco del Tim Summer Hits 2025 dividendo il palco con Carlo Conti che non ha escluso di poterla scegliere come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026. Una carriera che continua a regalare grandi soddisfazioni alla Delogu che, nonostante i tanti impegni di lavoro, non trascura neanche la vita privata.

Teresanna Pugliese e il malore dopo L'Isola dei famosi: "Mi sono buttata sul cibo"/ "Sono stata male"

Dopo la fine del matrimonio con Francesco Montanari, la Delogu ha ritrovato l’amore con il modello Luigi Bruno che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, parlando della loro differenza d’età, ha detto: «Devo essere onesto, a me non hanno dato fastidio né allora, né quando arrivano adesso. Anche se ormai stiamo insieme da anni, c’è chi ancora scrive “eh, voglio vedere cosa farete tra vent’anni”. Come se non esistessero coetanei che si lasciano dopo due mesi. L’unica cosa che mi ha dato davvero fastidio e che mi ha procurato tanto dispiacere è stato vedere, soprattutto all’inizio, che in ogni caso la colpa veniva data alla donna».

Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi: grandi manovre in Rai e a Mediaset/ Il futuro delle conduttrici

Andrea Delogu e la nuova prova da attrice

Esattamente come la vita privata, anche la vita sentimentale di Andrea Delogu procede a gonfie vele. Tuttavia, come attrice, dovrà tornare a raccontare anche alcuni guai sentimentali. Come fa sapere Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice…” del settimanale Chi in edicola da mercoledì 16 luglio 2025, infatti, la Delogu tornerà a recitare e lo fare con un film dal titolo “Amori e altri guai”.

“Nessun colpo di scena sentimentale: l’amore con il fidanzato Luigi Bruno va a gonfie vele. Andrea Delogu si prepara a tornare sul set dove vestirà di nuovo i panni di attrice nel film Amore e altri guai al fianco di Lino Guanciale” – scrive Giuseppe Candela. “Il primo ciak è previsto tra qualche giorno. Dopo l’estate a lavoro, a settembre, la Delogu tornerà nel pomeriggio di Raidue con La porta magica”.,

Teresanna Pugliese, spuntano retroscena dall'Isola!/ "Per il bagno c'era un bidone alto, per la depilazione…"