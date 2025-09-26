Andrea Delogu senza filtri prima del debutto di Ballando con le stelle: cos'ha detto

Andrea Delogu sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle, dove ballerà insieme a Nikita Perotti. Per l’occasione, ha rilasciato un’intervista senza filtri riportata dal portale di Deejay sulla sua vita e carriera. La conduttrice ha raccontato di avere una visione molto critica di sé stessa, il che le permette di ridere di sé stessa e di non mostrare agli altri le sue paure: “Io sono una persona seria ma qui posso non esserlo”.

Inoltre, ha dichiarato di sentirsi molto vicina alle donne della sua generazione, poiché sente che le sue difficoltà e i suoi dolori sono quelli di tante altre ragazze, e questo legame la fa sentire parte di un movimento più grande. “In qualche modo rappresento le ragazze, o donne, della mia generazione, è un movimento“, ha detto. Anche per questo, ha voluto mettersi in gioco a Ballando, che considera non solo uno show, ma un modo per mettersi in gioco, ridere, sbagliare e mostrarsi senza filtri.

Andrea Delogu: la sua recente rottura e i piani futuri

La storia di Andrea Delogu è segnata anche da un’infanzia particolare, passata nella comunità di San Patrignano, dove i genitori si sono conosciuti e hanno seguito percorsi di recupero. Nonostante ciò, però, Andrea racconta con orgoglio quanto i genitori siano stati fondamentali per la sua crescita: “Sono sempre orgogliosa dei miei genitori proprio come essere umano”. Recentemente, poi, si è lasciata dopo due anni e mezzo con Luigi Bruno, conosciuto su Instagram. Questo però non le ha tolto le speranze di trovare un nuovo amore e, sui figli, ha detto: “Per ora no, sono stata figlia per poco tempo, quindi ora voglio godermi un po’ il mio momento”.