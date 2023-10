Andrea Delogu/ “Quando sono rimasta single fu un periodo difficile, la prima volta sul palco…”

Andrea Delogu è stata ospite ieri sera del programma di Rai Due, Stasera C’è Cattelan. “La prima volta che ho parlato in pubblico? Me lo ricordo – ha raccontato Andrea Delogu – ho presentato Cristina D’Avena, avevo tipo 14 anni e mancava il presentatore, io mi sono proposta e quando ho detto al microfono che Cristina D’Avena stava arrivando e ho sentito la mia voce ho detto che avrei voluto fare quel lavoro. Non ci ho parlato in quell’occasione ma adesso ci conosciamo di brutto”. E ancora: “Adesso siamo amiche, ci scriviamo su Instagram, adesso mi sento arrivata: quando vedo le sue foto e le commento, lei sa chi sono e mi va bene così”.

Andrea Delogu e Alessandro Cattelan si sono conosciuti a Mediaset quando lei faceva la Letteronza: “Era la presa in giro della Letterina, ragazze che non sapevano fare nulla e venivano messe a ballare a Mai Dire Gol. Ho fatto il provino con la Gialappa’s Band e mi hanno preso perchè ero la meno adatta per fare la Letterina, io son partita avvantaggiata perchè avevo già dei problemi di mio”.

ANDREA DELOGU: “HO FATTO LA VOCALIST E IL NACHOS GIGANTE”

Sui lavori fatti prima, Andrea Delogu ha spiegato: “Io ho fatto la vocalist, visto che sono di Rimini, avevo le mie frasi ‘Su le mani’, ‘Dove sono le mani’, e ‘Salutiamo gli amici di…'”. Andrea Delogu ha fatto anche il nachos gigante: “Era agosto, sulla spiaggia, il vestito era di gomma piuma ed è stato istruttivo, un mesetto e mezzo interessante. Io ho sempre profumato di buono comunque”.

Sul suo spettacolo a teatro: “Il mio copione sono 30 pagine, un’ora e un quarto di show, ho deciso di farlo per avere qualcosa da gestire completamente, hai immediatamente il pubblico lì. Quando sono rimasta single ed è finita la mia storia ho passato un anno complicatissimo nel riuscire a trovare qualcuno da frequentare – ha proseguito – ho provato anche a scaricare Tinder, non c’è niente da ridere. Pensavano fosse uno scherzo e mi hanno bannato, poi mi sono fatto un profilo finto su Tinder, poi però ho mollato perchè era troppo veloce. Poi mi sono spostata su Instagram, che conoscevo meglio, ma ti mandano moltissime foto del ca, subito dopo nome e ‘mi piaci molto’. Secondo me è una cosa che non ha senso non credo che mai storia d’amore sia iniziata dopo una foto così. Chi mi ha conquistata mi ha invitato fuori, a cena, il bacio al terzo appuntamento e ora siamo insieme da due anni e mezzo, tra l’altro conosciuti su Instagram, nessuno ti ferma più per strada è finita per la pacchia, la gente ti evita. E poi adesso ci provano solo ragazzi molto più giovani di me”, ha concluso.

