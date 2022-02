Andrea Delogu rompe il silenzio su Stefano De Martino/ “Siamo solo amici ma…”

Andrea Delogu chiarisce in televisione il suo rapporto con Stefano De Martino. Dopo la separazione da Francesco Montanari, più voci hanno alimentato il gossip che Andrea potesse avere avuto una storia con l’ex marito di Belen Rodriguez. Ieri sera è partita in seconda serata “Tonica”, lo show musicale condotto da Andrea Delogu. La conduttrice ha aperto la puntata chiarendo il gossip sulla sua vita sentimentale. Ospite della prima puntata era proprio Stefano De Martino. Andrea Delogu ha rivelato di avere solo un bellissimo rapporto di amicizia con De Martino: “È un amico a cui voglio molto bene, un amico con cui ho lavorato, sono andata a cena, al cinema, in discoteca, un amico vero insomma”. Poi ci ha scherzato su aggiungendo: “Molto complicato ma si può essere anche amiche di un bono, bello, bravo, interessante, capace, divertente, tonico come Stefano De Martino”.

Un’amicizia nata ancora prima della separazione tra la Delogu e Montanari, come ha voluto chiarire ieri sera la conduttrice: “Prima del mio divorzio da Francesco, che saluto, ciao baby, nessuno si era accorto di questa amicizia, poi quando sono diventata single mi sono trovata assalita dai paparazzi”. Stefano appare al suo fianco e replica alle sue affermazioni: “Io sono anni che vivo di etichette, però penso che sminuiscano per definizione, quindi secondo me bisogna sorridere e andare avanti, stare sulle righe, non soffermarsi”.

E’ tempo di confidenze per Andrea Delogu. Nelle scorse settimane la conduttrice aveva deciso di rompere il silenzio parlando della fine del suo matrimonio con Francesco Montanari. In un’intervista al Settimanale F, la conduttrice aveva spiegato i motivi che avevano portato ad un loro allontanamento: “Con Francesco abbiamo passato insieme sette anni che rivivrei subito. Mi hanno dato la possibilità di capire chi sono anche in un contesto familiare, di avere dei suoceri fantastici. Ma le cose cambiano e noi a dicembre 2020 abbiamo deciso di separarci, anche se poi la notizia è uscita solo a marzo”. Andrea Delogu ha confidato che tra loro era finito l’amore e che neanche un figlio sarebbe riuscito a risanare la crisi. Anzi, ragionandoci su, la conduttrice ha ammesso che non avere dei figli è stato un atto di responsabilità: “Ci siamo lasciati perché era finito l’amore. Il nostro è stato un colpo di fulmine diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza. Ma lavorando siamo cresciuti in modo diverso. So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona. E lui deve trovare una donna che se lo meriti, un po’ più tradizionale, forse. Io soffrivo che ci fosse una regola nel formare una famiglia. Va bene il pranzo dai parenti, il viaggio con gli amici di sempre, ma poi voglio anche un’avventura. Va bene la voglia di fare un figlio, ma se non viene pazienza, la mia famiglia sei tu”.

Andrea ha così preferito rinunciare all’idea di famiglia: “Quando ci siamo accorti di adorarci senza più amarci ce lo siamo anche detti: un figlio aiuterebbe. Ma poi ho pensato: che senso ha costruire una famiglia se la storia già non sta funzionando? Siamo ancora liberi e giovani. Io i miei 39 anni non me li sento”. I due però sembrano essere rimasti in ottimi rapporti. Pare che la conduttrice abbia ritrovato il sorriso a fianco di un altro uomo, Luigi Bruno, un affascinante modello.



