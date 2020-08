Andrea Delogu scopre Vangelo in spiaggia/ “A catechismo fingevo: Gesù è interessante”

In uno dei suoi ultimi post su Instagram la conduttrice Andrea Delogu si “apre” ai suoi followers con una riflessione insolitamente seriosa per la scatenata e impenitente showgirl: «l’altro giorno in un hotel ho trovato il Vangelo (e me lo sono letto in spiaggia al posto di fare la settimana enigmistica)». Si pensa ad uno scherzo ma più le righe proseguono e più ci si rende conto che la Delogu “fa sul serio” e che è rimasta davvero molto “toccata” da questa “insolita” lettura estiva. L’ammissione successiva è d’obbligo – e non solo da oggi – nell’infanzia e adolescenza della Delogu la fede non è stata affatto un fattore determinante, anzi poi crescendo l’interesse è scemato sempre più. Scemato fino ad oggi, pare almeno dal post-annuncio della showgirl moglie del “Libanese” di Romanzo Criminale: «ammetto che non l’avevo mai letto, ho sempre fatto finta a catechismo e soprattutto quando me lo spiegavano a scuola usavano sempre quei toni da predica e non da “Oh ma sapete che è successo?” che mi disinteressavo all’istante. Bene, l’ho trovato e ho cominciato a sfogliarlo è un testo interessantissimo».

ANDREA DELOGU, IL VANGELO E IL MIRACOLO

Come spiega ancora bene la Delogu nel suo post con tanto di foto sdraiata in bikini in spiaggia mentre legge il Vangelo, l’elemento che le è maggiormente saltato all’occhio è il fatto di come «viene filtrato in modo crudele e bacchettone nei secoli ogni passaggio per farne un bavaglio per il popolo». La critica è la medesima già sentita in diversi ambiti e da diversi “anti-clericali”: la Chiesa è dogmatica e bacchettona, il Vangelo è molto più “libero”. Andrea Delogu non si sottrae a questo schema anche se resta comunque l’elemento interessante che ha catturato sinceramente e genuinamente la bella conduttrice de La Vita in Diretta Estate: «Gesù prima di fare ogni miracolo domandava al richiedente se credeva che lui fosse in grado di compierlo quel miracolo, alla risposta affermativa, sottolineava che la sua fede (sua del richiedente) l’aveva guarito». Per la Delogu il punto non è crederci o meno bensì, concludendo il suo post Instagram, «il punto è che bisognerebbe smettere di parlare per sentito dire e leggere e studiare prima di riempirsi la bocca di divieti morali». La chiosa finale riporta i followers alla “vecchia” Andrea, spiritosa e irriverente su tutto: e così si paragona il Vangelo all’attore di Beverly Hills Cops. Come? Così: «Mi son sentita ingannata come quando ho scoperto che la risata di Eddie Murphy in lingua originale non c’entrava nulla con quella che conoscevo».



