Andrea Delogu è ufficialmente una concorrente di Ballando con le stelle 2025: l'annuncio sui social arriva con un esilarante video

Nonostante manchino ancora mesi all’inizio di Ballando con le stelle 2025, il cast della nuova edizione sta già prendendo forma. Dopo Maurizio Ferrini, che parteciperà però nelle vesti della simpatica e amatissima Signora Coriandoli, il profilo Instagram ufficiale della trasmissione di Milly Carlucci ha annunciato il secondo concorrente: si tratta della conduttrice e speaker radiofonica Andrea Delogu.

Techeteche Top 10 chiude, Andrea Delogu attacca gli haters: "Siete spregevoli"/ Sfogo durissimo

L’annuncio è arrivato attraverso un simpatico video, nel quale Andrea riceve la telefonata di Milly Carlucci. Dall’altra parte della cornetta non c’è però la conduttrice bensì un’imitatrice che, simpaticamente, la ripropone e invita Delogu ad essere una dei prossimi concorrenti di Ballando con le stelle. Andrea si dice entusiasta, tanto di iniziare già a scaldarsi per la gara.

Andrea Delogu, chi è la conduttrice: "Sono iperattiva"/ La carriera tra tv e radio: "Non sono umile"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

Andrea Delogu concorrente di Ballando con le stelle 2025: chi ci sarà nel cast con lei?

Si scaldano, dunque, già i motori per la prossima edizione di Ballando con le stelle, che vedrà Maurizio Ferrini e Andrea Delogu tra i concorrenti in pista. A giudicarli sarà la storia giuria, confermatissima anche quest’anno, composta da: Ivan Zazzaroni, Fabio Canini, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

E nel corso delle prossime settimane del caldo agosto, il profilo Instagram annuncerà al pubblico altri concorrenti della prossima edizione del programma. Tra i nomi più attesi c’è quello di Barbara D’Urso: dopo essere stata ballerina per una notte, la conduttrice è stata a lungo corteggiata da Milly Carlucci, che potrebbe quest’anno essere riuscita a convincerla a partecipare come vera e propria concorrente. Non resta che attendere i prossimi aggiornamenti del talent di ballo dei Vip di Rai 1.

Chi è Luigi Bruno, fidanzato di Andrea Delogu: "È stato un martello"/ "All'inizio ero spaventata"