Andrea Delogu si fa male “Stefano De Martino il mio eroe”/ Parte il gossip: è amore?

Se Belen Rodriguez si prepara a diventare mamma per la seconda voglia – la showgirl è fidanzata con Antonino Spinalbese – Stefano De Martino potrebbe aver trovato un nuovo amore. Non è la prima volta che per il ballerino e conduttore si parla di flirt con Andrea Delogu, eppure negli ultimi giorni il gossip torna prepotentemente a farsi sentire. D’altronde di indizi sul web non mancano. Certo, parlare di coppia è azzardato, anche perché gli indizi in questione potrebbero anche descrivere una bellissima amicizia. Di recente è stata la Delogu a riaccendere le indiscrezioni con una confessione fatta in diretta a RaiRadio2.

La Delogu è caduta e si è fatta male al piedi ma è stata proprio Stefano a salvarla. In diretta radio ha raccontato: “Ero con Stefano De Martino, un amico, ieri siamo andati a mangiare a casa di un amico in comune. Uscendo da questa casa per un corridoio molto buio, ho zompettato e un certo punto ho sentito il vuoto sotto i miei piedi.”

Andrea Delogu ‘salvata’ da Stefano De Martino: “Un vero gentiluomo”

A questo punto la situazione è precipitata. Andrea Delogu ha infatti raccontato di essere rovinosamente caduta: “Mentre stavo precipitando, Stefano ha acceso la luce ma io sono ruzzolata giù. Ho sentito crac al piede ma né io, né lui riuscivamo a smettere di ridere!” Il ballerino è stato però un vero galantuomo: “Da vero eroe mi ha caricato sulle spalle, ha cominciato a fare le scale come un marines. Arrivati a metà mi ha detto ‘Amo, io a questo punto spero davvero che te lo sei rotto il piede, altrimenti se arrivo fino a su e non è così abbiamo un problema! Alla fine non era rotto, siamo comunque saliti sopra, mi ha messo il ghiaccio ed è stato un vero gentleman.” ha concluso la conduttrice. Inutile dire che il web è già scatenato e spera che questa amicizia possa diventare un amore.

