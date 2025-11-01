Andrea Delogu si ritira da Ballando con le stelle 2025? La dedica di Milly Carlucci in lacrime: "Ti aspettiamo e ti vogliamo un bene immenso"

Milly Carlucci in lacrime per Andrea Delogu a Ballando con le stelle 2025: “Ti vogliamo un bene immenso”

Dopo il drammatico lutto che l’ha colpita con la morte del fratello Evan Oscar, Andrea Delogu è assente nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2025. Subito dopo il primo spareggio, tuttavia, Milly Carlucci chiamando a se Nikita Perotti ha voluto mandare un pensiero alla conduttrice. Innanzitutto ha premesso: “Andrea ha subito una tragedia questa settimana un lutto gravissimo a cui tutti quanti noi abbiamo partecipato per quello che può servire il fatto che un gruppo di amici senta profondamente il dolore di uno dei suoi componenti e si voglia aggiungere a confortare questa persona.”

Subito dopo la conduttrice di Ballando con le stelle 2025 ha spiegato che Nikita Perotti, ballerino che a Ballando con le stelle 2025 affianca Andrea Delogu è andato ieri al funerale del fratello in rappresentanza di tutto il programma ed anche per il giovane è stato un momento duro e toccante. Infine Milly Carlucci si è rivolta direttamente ad Andrea Delogu per mandarle un messaggio di affetto: “Andrea…quello che noi ti vogliamo dire è che non ci sono parole per lenire un dolore così grande in questo momento e non abbiamo la pretese di poterti dire niente in questo momento.”





Andrea Delogu torna a Ballando con le stelle 2025 dopo il lutto che l’ha colpita? Futuro incerto

E visibilmente commossa e con la voce rotta Milly Carlucci ha poi concluso in lacrime il messaggi di vicinanza per Andrea: “Sappi che noi ti vogliamo un bene immenso e che ti aspettiamo a braccia aperte con tutto il nostro affetto e speriamo di farti sorridere ancora vogliamo veramente farti sorridere.” Subito dopo da tutti i concorrenti ed i loro maestri e dal pubblico in platea è partita una Standig Ovation ‘è per te Andrea, ti aspettiamo.’ Dopo l’abbraccio e la vicinanza, tuttavia, non è chiaro quale sarà il destino della conduttrice nello show di Rai1: Andrea Delogu tornerà a Ballando con le stelle 2025 o si ritirerà definitivamente? Per il momento la conduttrice è chiusa nel suo dolore e giustamente ha scelto la via del silenzio e per decidere il suo destino all’interno dello show c’è tempo.