Andrea Delogu abbandona Ballando con le stelle 2025 dopo la morte del fratello Evan? Vicino l'annuncio di Milly Carlucci

È una notizia tragica e agghiacciante quella che è giunta nelle ultime ore per la famiglia Delogu: Evan, il fratello 18enne di Andrea Delogu, è morto oggi in un incidente in moto. Un lutto di fronte al quale la conduttrice e speaker radiofonica ha per ora scelto il silenzio, com’è giusto che sia. Il dolore per questa grave perdita metterà inevitabilmente in pausa tutti i progetti lavorativi di Andrea, tra i quali c’è anche la sua partecipazione a Ballando con le stelle.

Chi è Evan, fratello di Andrea Delogu: fidanzata, rapporto con la sorella/ “E’ il più bello del mondo!”

Andrea Delogu è infatti una delle concorrenti di questa edizione in corso dello show di Milly Carlucci, nonché una tra le migliori in gara, ma quanto accaduto porterà quasi certamente la conduttrice a ritirarsi. Difficile pensare che possa affrontare un percorso simile dopo un lutto così grave, ed è dunque probabile che la stessa Milly Carlucci intervenga personalmente nelle prossime ore per le condoglianze pubbliche a Delogu e l’annuncio del suo ritiro.

Walter e Titti Peverelli, chi sono genitori di Evan Delogu fratello di Andrea/ Origini e San Patrignano

Andrea Delogu abbandona Ballando con le stelle 2025? La fine di un bellissimo percorso

Il percorso di Andrea Delogu a Ballando con le stelle 2025 è stato, finora, tra i più completi e appassionanti, e non solo per le performance che la speaker ha portato in pista. Andrea si è messa davvero in gioco, raccontandosi senza fronzoli al pubblico, e svelando anche cose molto personali della sua vita privata. Ha parlato del dolore affrontato per la rottura col fidanzato Luigi Bruno, ma anche della sua infanzia difficile, complicata dai disturbi dell’apprendimento. Il pubblico ha imparato a conoscerla e si è affezionato ancor di più a lei, motivo per il quale sono in tanti, in queste ore, a manifestarle la propria vicinanza di fronte a questo grave lutto con un messaggio.