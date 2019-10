Andrea Delogu “Sono Elena”/ Il finto passaporto manda in crisi i fan: “Ma basta!”

Andrea Delogu manda in crisi i fan sui social. La distrazione di chi segue i social, la voglia di criticare sempre e comunque anche senza capire quello che si legge o quello che si vede, ormai ha preso il sopravvento e i vip non possono far altro che tenerne conto cercando di evitare questa “specie” come la peste senza basare la propria vita su di loro. Questo ha deciso di fare Andrea Delogu quando è stata travolta da una serie di commenti e messaggi arrivati in privato dopo aver mostrato la foto di un passaporto in cui “scopriamo” che si chiama Elena Martini Goodman, che vive a Roma con tanto di indirizzo preciso, che ha “mentito” sulla sua data di nascita e che è pronta ad andare a Las Vegas per il suo divorzio. Proprio su questi argomenti sono arrivate un sacco di domande che l’attrice ha dovuto chiarire con un post in cui invita tutti a prestare più attenzione scocciata per tutto quello che è successo. Sembra che in molti le abbiano consigliato di togliere la foto con dati sensibili, altri le hanno chiesto informazioni sul divorzio e altri sono rimasti sconvolti per la scelta del suo “nome d’arte” ovvero Andrea Delogu.

ANDREA DELOGU ALIAS ELENA MARTINI GOODMAN MA…

In realtà niente di questo è vero e lei lo ha sottolineato spiegando anche che il passaporto arriva dritto dritto dal set del film che sta girando e che si chiama proprio “Divorzio a Las Vegas”. La stessa poi accompagna il suo ultimo post con una lunga didascalia in cui Andrea Delogu scrive: “Mi sveglio e trovo una cascata di messaggi di persone che mi chiedono perché avrei scelto il nome d’arte Andrea o perché sto andando a divorziare all’estero o mi consigliano di togliere la foto del mio passaporto da instagram perché pericoloso. Ragazzi, io non tolgo la foto perché non faccio vincere la vostra distrazione sulla mia voglia di dirvi che STO GIRANDO UN FILM, IL PASSAPORTO È DI SCENA, ELENA È IL NOME DEL PERSONAGGIO E sopratutto NON VADO A DIVORZIARE A LAS VEGAAAAAAS! Quello è il titolo del film!!!“. Tutti coloro che si erano messi in fila sotto casa sua possono quindi sciogliere le righe e tornare a casa.

Ecco il finto passaporto e i commenti che subito le hanno scritto:

Visualizza questo post su Instagram Doppia identità. #divorzioalasvegas Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa) in data: 14 Ott 2019 alle ore 11:15 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA