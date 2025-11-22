Andrea Delogu ha raccontato aneddoti inediti della sua permanenza a San Patrignano in un confessionale a Ballando con le stelle 2025

Andrea Delogu, a Ballando con le stelle 2025, ha parlato della sua esperienza a San Patrignano. La conduttrice e speaker radiofonica ha vissuto i suoi primi 10 anni di vita lì: “A San Patrignano io ci sono nata, ho fatto i miei primi passi lì, ad avere amici e ho passato 10 anni bellissimi.”, ha raccontato in un filmato a Ballando, spiegando cosa ha provato in quel tempo: “Io lo so che quello che vivevo lo vivevo attraverso gli occhi di una bambina, mi rendo conto che c’erano persone che entravano per salvarsi la vita, per uscire dalle dipendenze e da una strada che poteva ucciderli.”

Andrea Delogu e la depressione: uscita da San Patrignano e l’inizio di una nuova vita/ Cosa l'ha salvata?

Delogu ha ammesso che la sua non è stata un’infanzia usuale, ma non per questo ha dei brutti ricordi, anzi. “Ho imparato talmente tante cose che mi sento più fortunata. – ha spiegato – Ho imparato la condivisione, non c’è una cosa che è mia, ma è nostra. Ho imparato che la vita degli altri è importante, io mi fido molto della gente, poi mi proteggo tanto… Per me non era una comunità, era il mondo, e sono stata una bambina molto felice”.

Walter Delogu e Titti Peverelli, chi sono i genitori di Andrea Delogu/ "Quando si lasciarono fui sollevata"

Andrea Delogu e l’addio a San Patrignano: “Stavo molto male quando sono andata via”

A 10 anni, Andrea Delogu ha lasciato la comunità di San Patrignano e ha conosciuto per la prima volta il ‘mondo vero’, uscendo dalla bolla nella quale era cresciuta. È lì che si è accorta di tante cose: “A 10 anni ho iniziato a vivere nel mondo fuori. Lì ho dovuto imparare tante cose che non sapevo fossero necessarie, come non fidarmi subito delle persone. Ho imparato che non tutti sono famiglia.”, ha raccontato, spiegando infine che “Stavo molto male, perché quella che per me era casa non c’era più”.