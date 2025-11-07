Andrea Delogu torna a Ballando con le stelle 2025: "Prossima puntata dovrebbe esserci", clamoroso scoop

Andrea Delogu dopo il grave lutto che l’ha colpita, la morte del fratello Evan a soli 18 anni, è pronta a tornare al lavoro. Lo scorso 29 ottobre, infatti, la conduttrice e speaker radiofonica è stata colpita dalla perdita del fratello minore, Evan, a causa di un incidente stradale. Il grave lutto ha spinto la Delogu ha prendersi una pausa dai suoi impegni lavorativi e dunque la trasmissione che conduce su Rai 2, La Porta Magica e lei ha saltato la partecipazione a Ballando con le stelle 2025, dov’è concorrente, nella puntata di sabato scorso.

Adesso, tuttavia, Andrea Delogu è pronta a tornare a Ballando con le stelle 2025. A rivelarlo è il giornalista ed esperto di tv Giuseppe Candela che ha rivelato che la conduttrice questo pomeriggio è ritornata negli studi Rai per registrare le nuove puntate del suo talk pomeridiano infatti, lunedì 10 novembre 2025 rivedremo la conduttrice sulla seconda rete, ma l’attesa potrebbe addirittura essere più breve. Sempre stando a quanto riporta Giuseppe Candela su X, Andrea Delogu torna a Ballando con le stelle 2025 nella puntata di domani 8 novembre, o meglio “Dovrebbe esserci” secondo il giornalista che ipotizza il suo ritorno nello show di Milly Carlucci in prima serata su Rai 1 già domani, quando andrà in scena la settima puntata.

Quando torna Andrea Delogu a Ballando con le stelle 2025: già in pista domani? Indiscrezione di Roberto Alessi

Non solo Giuseppe Candela anche Roberto Alessio nel suo editoriali ha annunciato che Andrea Delogu dopo il pesante lutto che l’ha colpita nei giorni scorsi è pronta a tornare a lavorare. “Oggi ripartono le registrazioni de La porta magica e Andrea Delogu è tornata al lavoro…Il lavoro è la miglior medicina. Riprende anche e mi auguro con solerzia anche gli allenamenti di ballo insieme a Nikita per Ballando con le stelle 2025.” E subito dopo ha concluso con una riflessione: “Sebbene il lavoro nello spettacolo sia spesso percepito come “leggero” o “stupido” rispetto a professioni come quella del medico o dell’avvocato, è proprio in momenti come questi che si riconosce il suo grande valore: dare gioia, svago e, soprattutto, leggerezza a chi affronta la durezza della vita.” Andrea Delogu torna a Ballando con le stelle 2025 già nella puntata di domani stando alle indiscrezioni dei due giornalisti.

