Andrea Delogu torna a Ballando con le stelle! L' annuncio di Milly Carlucci: "Dovrà disputare uno spareggio" e web s'infuria

Andrea Delogu torna a Ballando con le stelle 2025! L’annuncio tanto atteso è arrivato nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2025 quando Milly Carlucci ha chiamato al suo fianco Nikita Perotti per annunciare: “Innanzitutto è l’occasione per mandare un bacio ed un abbraccio immenso ad Andrea Delogu e per annunciarvi che la settimana prossima Andrea e Nikita torneranno in pista.”

E subito dopo Milly Carlucci ha rivelato come sarà il rientro in gioco di Andrea Delogu e Nikita Perotti non torneranno direttamente ma dovranno affrontare uno spareggio: “Il rientro in gara sarà così strutturato ci sarà uno spareggio a cui parteciperanno Andrea e Nikita e le due coppie in fondo alla classifica di questa puntata. Quindi sarà un ingresso tramite spareggio. Vi aspettiamo”



Andrea Delogu e Nikita Perotti rientrano a Ballando con le stelle 2025 tramite spareggio: l’ira del web

Andrea Delogu e Nikita Perotti tornano a Ballando con le stelle 2025 la prossima settimana ma non direttamente bensì tramite spareggio, dovranno vedersela con altre due coppie. E proprio per questo le reazioni del web sono stati contrastanti, da una parte in molti si sono mostrati entusiasti del fatto che Andrea ritorni nello show di Rai1, dall’altra però non sono mancate le feroci critiche al programma per la modalità scelta del rientro. Su X si legge: “Comunque non comprendo far rientrare Andrea con uno spareggio…non era infortunata ma aveva qualcosa di più grave a cui pensare.” “Ma che senso ha farle disputare lo spareggio?” “Io avrei fatto rientrare Andrea senza spareggio. Innanzitutto perché dopo quello che le è successo mi sembra brutto e poi perché mi sembra chiaro che passerà proprio lei e così le altre coppie saranno svantaggiate.” Del resto Andrea Delogu aveva abbandonato Ballando a causa della prematura morte del fratello Evan dunque per un motivo serissimo.