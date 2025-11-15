Andrea Delogu torna a Ballando con le stelle dopo lutto: reazione Nikita Perotti tra spareggio, e buone chance vittoria finale

Andrea Delogu torna a Ballando con le stelle 2025: l’emozionante reazione di Nikita Perotti

Andrea Delogu torna a Ballando con le stelle 2025 nella puntata di questa sera, sabato 15 novembre 2025. La conduttrice nei giorni scorsi è stata colpita da un lutto devastante, la morte del fratello Evan Oscar, di soli 18 anni, a causa di un incidente in moto. Andrea, che oltre ad essere la concorrente dello show del sabato sera di Rai1 è anche la conduttrice del programma pomeridiano su Rai 2 La porta Magica, si è assentata per dieci giorni a causa del grave lutto e poi ha scelto di proseguire la sua avventura nel programma di Milly Carlucci.

BALLANDO CON LE STELLE 2025, PUNTATA 15 NOVEMBRE/ Diretta ed eliminati: fuori Marcella Bella ma...

E quindi Andrea Delogu torna a Ballando con le stelle 2025 e nei giorni scorsi è ritornata in sala prove per studiare la coreografia e prepararsi per l’esibizione. Il suo maestro Nikita Perotti, con il quale si è instaurato un legame speciale di amicizia, ha voluto condividere sui social uno struggente e tenero video. Nella tenere clip i due sono in sala prove e il ballerino tenta di strappare un sorriso ad Andrea e poi mima il braccio di ferro per incutere forza e coraggio alla sua partner. Da parte sua la Delogu ha abbozzato un sorriso e poi è corsa ad abbracciarlo.



Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca fidanzati o strategia a Ballando con le stelle?/ Cosa sta accadendo

Ballando con le stelle 2025, Andrea Delogu e Nikita Perotti allo spareggio ma sono i favoriti alla vittoria finale

Dopo essere stata colpita dal grave lutto, Andrea Delogu ha deciso di ritornare nella pista da ballo più famosa della tv. Andrea Delogu e Nikita Perotti rientreranno a Ballando con le stelle 2025 attraverso uno spareggio, dovranno infatti vedersela contro Filippo Magnini e Alessandra Tripoli e Marcella Bella e Chiquito. L’annuncio di Milly Carlucci di far rientrare in gara la conduttrice attraverso uno spareggio ha fatto esplodere la polemica sul web.

In molti infatti ritengono che visto tutto quello che l’è successo si poteva far rientrare in altro modo. Per quanto riguarda la gara, inoltre, complice l’infortunio che ha colpito Francesca Fialdini Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le stelle 2025 sono tra i favoriti alla vittoria finale. In realtà dovranno vedersela con la superfavorita Fialdini con Giovanni Pernice, che nonostante l’infortunio sabato scorso ha vinto la puntata, e Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca.



Martina Colombari con Luca Favilla, podio certo a Ballando con le stelle?/ Cos'è cambiato nella concorrente