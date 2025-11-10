Andrea Delogu torna in tv dopo la morte del fratello Evan: "Perdita ingiusta", silenzio rotto e commozione in onda a La porta Magica

Andrea Delogu torna in tv dopo la morte del fratello Evan: “Perdita ingiusta che accompagna ogni mio respiro”

Dopo il gravissimo lutto che l’ha colpita, la morte del fratello Evan, Andrea Delogu è tornata in tv al timone de La Porta Magica, il suo talk quotidiano su Rai2. Tuttavia prima di iniziare la puntata ha rotto il silenzio è spiegato la sua storia: “Buon pomeriggio a tutti voi, prima di riprendere il viaggio nella porta magica, il luogo delle vostre emozioni e delle vostre storie sento il bisogno di condividere con voi la mia di storia. Ci sono momenti nella vita in cui tutto si ferma ed altri in cui con grande fatica ma con grande amore si sceglie di ripartire.”

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 10 novembre 2025/ Prime esterne per Ciro Solimeno?

Andrea Delogu dopo la morte del fratello Evan è tornata in onda oggi, 10 novembre 2025, con La Porta Magica e ha trattenuto a stento la voce rotta e la commozione parlando del fratello che non c’è più: “Nelle scorse settimane la vita della mia famiglia e la mia si sono fermate ed ho avuto bisogno di silenzio perché trovare le parole per raccontare quello che è accaduto è estremamente difficile. Ho perso mio fratello Evan in un incidente, aveva solo 18 anni ed era un ragazzo straordinario, pieno di vita, di sogni e della luce che appartiene a chi è pronto ad abbracciare il mondo, il futuro come tutti i ragazzi della sua età.”

Morgan: “I miei genitori? Papà ha fatto anche da mamma”/ “Lavoravo da piccolo perchè volevo aiutarlo…”

Andrea Delogu torna in onda dopo il terrbile lutto prima a La porta magica e poi a Ballando con le stelle 2025: “Vostro amore ci ha aiutati a non cadere”

Andrea Delogu ha concluso il suo messaggio di dolore per la morte del fratello dicendo che proprio nel nome di Evan lei e la sua famiglia dovranno andare avanti: “È successo ed adesso il dolore di questa perdita ingiusta accompagna ogni mio respiro e fa molta paura ma è qualcosa a cui dovrò imparare a convivere e che la mia famiglia ed io dobbiamo riuscire a trasformare in amore per la vita perché è quello che dobbiamo ad Evan.” Infine la conduttrice ha ringraziato la Rai per la vicinanza e l’affetto e il non averle mai messo pressioni di alcune genere, tutto coloro che le hanno dimostrato empatia e affetto perché ‘il vostro amore ci ha aiutati a non cadere”. Inoltre, come già annunciato da Milly Carlucci, Andrea Delogu tornerà come concorrente di Ballando con le stelle 2025 sabato prossimo.

Il Collegio 9, la prof Maria Rosa Petolicchio sulla nuova classe: "Ragazzi autentici"/ Svelati i retroscena