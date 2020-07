ANDREA DENVER/ “Anna Wolf mi ha colpito perché è una modella atipica” (Ogni mattina)

“No, no assolutamente”. Così Andrea Denver, in un’intervista al Vicolo delle news, liquida le voci che lo volevano nel pieno di una crisi con la sua fidanzata Anna Wolf. La modella – originaria degli Stati Uniti – lo ha fatto “ufficialmente” innamorare nel 2018, dopo un iniziale incontro a un evento a Miami durante l’Art Baser 2016. In quell’occasione, però, non ebbero modo di approfondire la conoscenza. “Successivamente per caso ci siamo rivisti due anni dopo, sempre a Miami, ad un evento di beneficenza, abbiamo parlato tutta la sera”, racconta Andrea, che la descrive come una professionista “atipica”. “Mi ha subito colpito il suo amore per la cucina italiana, il fatto che abbia ordinato pane e pasta come se nulla fosse, cosa molto insolita per molte modelle, le quali pensano solo all’aspetto fisico, lei è molto semplice, quindi diciamo che è partita con il piede giusto. Da lì abbiamo cominciato a frequentarci”. Oggi, Denver sarà ospite della nuova puntata di Ogni mattina con Adriana Volpe, dove presumibilmente parlerà anche della sua vita sentimentale e dei suoi progetti per il futuro.

Andrea Denver: “Ecco perché io e la mia fidanzata Anna Wolf non ci facciamo vedere insieme”

Le voci sulla crisi tra Andrea Denver e Anna Wolf sono nate a partire dal fatto che lui – effettivamente – non stava più pubblicando foto e video in compagnia della sua fidanzata. A questo riguardo, si giustifica: “Io sono una persona che è sempre stata molto riservata per quanto riguarda i rapporti amorosi, non ho mai sentito questo bisogno di esternare sui social più di tanto quello che riguarda la mia vita privata. Non essendoci stata ancora la possibilità di stare insieme, non abbiamo potuto postare storie. Io vivo sempre i rapporti amorosi con discrezione proprio perché mi piace separare la vita privata dalla vita professionale”. Effettivamente, ha contribuito ad allontanarli soprattutto l’attuale situazione legata all’emergenza coronavirus, che in America rappresenta ancora una minaccia tutt’altro che debellata.

Il rapporto con l’amico Daniele Dal Moro

Dall’amore all’amicizia: oltre che con la modella Anna Wolf, la vita di Andrea Denver si interseca anche con quella di Daniele Dal Moro, come lui protagonista di alcuni programmi Mediaset che hanno contribuito largamente ad accrescere la loro fama. “Parliamo di tante cose perché è un ragazzo molto intelligente, affrontiamo temi legati alla vita, diciamo che facciamo discorsi che toccano ogni ambito. L’ho rivisto l’altro giorno e mi ha fatto molto piacere, abbiamo trascorso un paio di ore assieme, ci siamo aggiornati”. In giro si dice che sia un po’ giù di morale, ma Andrea – che lo conosce personalmente – smentisce tutto: “Io l’ho trovato carico come al solito, l’ho trovato in formissima, mi ha raccontato anche della disavventura avvenuta la settimana prima con l’incidente. Ci siamo ripromessi di allenarci insieme nei prossimi giorni, ho anche un po’ di paura perché Dani si allena molto intensamente, non so se riesco a stargli dietro costantemente (ride, ndr)”.



