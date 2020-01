Andrea Denver/ Anna Wolf, una foto insieme per allontanare Elisa De Panicis (Grande Fratello Vip)

Andrea Denver è rimasto solo: dopo l’eliminazione di Ivan Gonzalez dal Grande Fratello Vip 4, il modello è ormai senza complici all’interno della Casa. Lo spettro di Elisa De Panicis è ormai svanito, ma l’assenza dello spagnolo mette in crisi la sopravvivenza dell’amico. Fin dal suo ingresso nel reality, Andrea infatti ha stretto un legame speciale con Ivan. L’unico tra l’altro che gli ha creduto senza riserve in seguito alle dichiarazioni di Elisa. Anche con Paola Di Benedetto sembrava essersi creata una certa sintonia, ma l’ex Madre Natura ha già avuto modo di manifestare i suoi dubbi riguardo alla verità di Denver. Per sua fortuna c’è Michele Cucuzza a reclamare il suo aiuto, soprattutto per eseguire gli esercizi con i pesi in modo corretto. Sotto la guida del modello, il giornalista è riuscito a proseguire il suo allenamento senza errori, anche se il trainer di quel momento si è limitato ad aiutarlo solo per quanto riguarda l’aspetto fisico. Clicca qui per guardare il video di Andrea Denver e Michele Cucuzza.

Andrea Denver, chi sarà il suo prossimo alleato in Casa?

A chi si avvicinerà Andrea Denver nei prossimi giorni del Grande Fratello Vip 4? Il modello ha bisogno di qualcuno con cui stringere un legame forte e che in qualche modo sostituisca Ivan Gonzalez. Per ora lo vediamo vagare da solo, pensieroso, nella Casa senza nessuna meta precisa. Intanto Anna Wolf, la modella con cui Andrea avrebbe una relazione da qualche tempo, ha deciso di pubblicare nei scorsi giorni una tenera foto che li vede guancia a guancia. I due si trovano in un ristorante, seduti l’uno affianco dell’altra e lei sembra proprio avere uno sguardo sognante. Nessuna dichiarazione eclatante però: come specifica la Wolf lo scatto, così come gli altri che fanno parte di quella particolare raccolta, riguardano tutte le persone e i posti di cui sente la mancanza. “Ci sarebbe molto altro, ma vi sareste annoiati se avessi pubblicato mille foto”, scrive la modella. Clicca qui per guardare la foto di Andrea Denver e Anna Wolf. Un utente intanto la mette in guardia: “Attenta, Elisa vorrebbe diventare la ragazza di Andrea”. Immediata la risposta di Anna: “Mi fido di lui, ma grazie”. La Wolf inoltre ha risposto anche ad un altro fan che le ha detto più o meno la stessa cosa, dispiaciuto del fatto che non stia guardando il reality per scoprire che cosa stia accadendo. “Non sono preoccupata di lei”, dice la modella riguardo alla De Panicis, “ma grazie per l’avvertimento”.

