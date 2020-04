Andrea Denver: “Con Adriana Volpe se l’è fatto, con noi…”/ Presa in giro al GF Vip

Martedì 7 aprile, per Antonella Elia, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Andrea Denver, Aristide Malnati, Patrick Ray Pugliese e Sossio Aruta sarà l’ultima notte nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Per concludere nel migliore dei modi quella che, per tutti, è stata un’esperienza unica e irripetibile, Paolo e Paola hanno deciso di tuffarsi in piscina di notte. Un bagno a cui hanno chiesto anche ad Andrea Denver di partecipare. “Tu il bagno però martedì sera te lo devi fare”, ha detto Paola pungendo Denver. Paolo, inoltre, ha colto al volo l’occasione per punzecchiarlo sul suo rapporto con Adriana Volpe. “Se l’è fatto con Adriana”, ha detto il figlio di Eleonora Giorgi a proposito del bagno in piscina che il modello si è concesso con la bella conduttrice quando era ancora nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

ANDREA DENVER PRESO IN GIRO DA PAOLA DI BENEDETTO E PAOLO CIAVARRO

A confermare di aver fatto il bagno con Adriana Volpe per ben due volpe è stato proprio Andrea Denver che, di fronte ai commenti di Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro, ha detto: “ Con Adriana sì, 2 volte”. Il video del momento ha rapidamente fatto il giro del web e, in particolare, ha scatenato i commenti degli utenti dei social che hanno nuovamente commentato il rapporto tra il modello e Adriana Volpe. Non è la prima volta che Andrea Denver finisce al centro del gossip per il feeling che ha avuto con la bella conduttrice all’interno della casa. Più volte, infatti, Denver ha sottolienato di considerare Adriana una donna non solo bellissima, ma anche elegante e raffinata. Un interesse che, a quanto pare, non è passato inosservato neanche ai suoi compafni d’avventura.

Paola e Paolo che prendono in giro Denver 🤣 Paola: "tu il bagno però martedì sera te lo devi fare"

Paolo: "se l'è fatto con Adriana…"

Paola: "ah con Adriana c'è entratooo!"

Denver: "eh con Adriana DUE VOLTE"

Paola: "aaaaah capito?!"#Volver#GFVIP pic.twitter.com/0VLE9SCiQV — mat (@ahoy_boy98) April 5, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA