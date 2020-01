Andrea Denver/ Cosa c’è realmente tre lui e Elisa De Panicis? (Grande Fratello Vip)

Andrea Denver non ci sta: quello che è accaduto con Elisa De Panicis è finito prima ancora di iniziare. Nella puntata dello scorso mercoledì del Grande Fratello Vip 4, il modello è ritornato a parlare della sua breve storia con la collega, svelando alcuni particolari. “Voglio bene ad Elisa, ma la maggior parte di quello che ha detto una bugia. Non ho nulla da nascondere: abbiamo avuto quattro rapporti intimi, ma se non fossi stato chiaro con lei, sarei sparito”,ha dichiarato. La ragazza infatti gli ha lanciato alcune accuse in questi giorni e proprio per questo per Andrea è solo una bugiarda. Elisa però ha detto molto di più rispetto a quanto emerso con gli altri concorrenti: prima dell’inizio del reality, Andrea l’avrebbe contattata per mettersi d’accordo su una particolare strategia. Sembra che il modello, pur sottolineando di non voler coinvolgere i sentimenti, le abbia proposto di creare una storia gieffina, mettendo in mezzo anche Ivan Gonzalez, a cui avrebbe dovuto avvicinarsi. Parole però che Denver nega di aver mai detto. Clicca qui per guardare il video di Andrea Denver e Elisa De Panicis.

Andrea Denver, Grande Fratello Vip 4: è davvero uno stratega?

Andrea Denver è davvero quello stratega che sta emergendo al Grande Fratello Vip 4 oppure le rivelazioni di Elisa De Panicis sono fasulle? Il pubblico si sta interrogando in merito in questi giorni, soprattutto alla luce di quanto confidato dalla modella a Paola Di Benedetto. Secondo Elisa, fra lei e Denver infatti ci sarebbe stato molto di più di un piccolo flirt, anche se il modello ha deciso di nascondere tutto alla produzione. “Vuole che io nomini Fabio [Testi, ndr] mi ha detto più volte che dobbiamo votare per lui. Ma ti pare? Tu sei venuto qui e vuoi dirmi chi votare e cosa fare?”, ha aggiunto prima di svelare ancora qualche altro particolare piuttosto bizzarro. Durante la registrazione delle clip di presentazioni, la De Panicis e Andrea avrebbero alloggiato in due hotel molto vicini ed un giorno lui le avrebbe chiesto di raggiungerlo per farsi fare dei massaggi. Al rifiuto dell’influencer, Denver avrebbe raccontato di aver parlato con Ignazio Moser e di avergli persino chiesto un consiglio hot: “Gli ho chiesto se c’erano dei posti dove poter far roba senza essere visti dalle telecamere”, avrebbe detto ad Elisa. Una richiesta che Denver avrebbe fatto all’ex ciclista in memoria dell’armadio-gate che durante una precedente edizione ha travolto sia Moser che Cecilia Rodriguez.

