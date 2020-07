Andrea Denver: “Crisi con la mia fidanzata Anna Wolf? No”/ “Non vado dalla D’Urso…”

Sono passati alcuni mesi da quando il Grande Fratello Vip 2020 si è concluso e Andrea Denver ripercorre quella che è stata la sua avventura nella casa più spiata d’Italia in una lunga intervista rilasciata al Vicolo delle News. Un’esperienza che il modello rifarebbe subito e che gli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico italiano che ha visto in lui un ragazzo tranquillo, senza troppi grilli per la testa. All’interno della casa ha avuto modo di stringere amicizia con molti coinquilini con i quali, ancora oggi, i rapporti continuano. “Ci sono persone che sento di più, con più frequenza Patrik, Paola, Aristide e, Fabio, Antonella, ho avuto modo di vedere anche Adriana, Andrea Montovoli. Diciamo che la lista delle persone con cui ho mantenuto un buon rapporto è molto lunga“, ha spiegato il modello. Nessun flirt, però, all’interno della casa. Andrea, infatti, è rimasto fedele alla sua fidanzata Anna Wolf che, tuttavia, non ha ancora rivisto a causa dell’emergenza coronavirus. Tra i due, però, non c’è assolutamente aria di crisi. “Non ci siamo ancora visti perché ci sono ancora limitazioni per agli spostamenti per il Coronavirus. Stiamo affrontando una grande prova, speriamo di sistemare nel migliore dei modi, purtroppo ancora non sono arrivati gli aggiornamenti riguardo la possibilità di viaggiare”, ha aggiunto.

ANDREA DENVER: “ECCO PERCHE’ NON VADO DA BARBARA D’URSO”

Nonostante sia stato uno dei grandi protagonisti del Grande Fratello Vip 2020, Andrea Denver non è mai stato ospite delle trasmissioni di Barbara D’Urso che è solita ospitare i vari concorrenti del reality. A spiegare il motivo della sua assenza è proprio Denver ai microfoni del Vicolo delle News. “Ho dei vincoli lavorativi che mi vietano di partecipare a certe trasmissioni, non ho nulla contro queste ma semplicemente al momento non possono far parte della mia quotidianità. Sono legato a determinate case di moda che non mi permettono di prendere parte a certi format televisivi, ho ricevuto tante proposte da essi anche in passato, però per questioni contrattuali lavorative, e anche per come sono fatto io, ho sempre declinato”, ha spiegato Denver che, invece, è stato subito affascinato dal GF Vip e strizza l’occhio anche a Pechino Express, un format che prenderebbe seriamente in considerazione. Infine, Andrea ha commentato così la fine della storia tra Serena Enardu e Pago: “l’ho detto anche nella casa ed anche a loro, io rispetto molto l’amore, loro sanno quali sono i loro sentimenti, quindi è giusto che li vivano come vogliono loro, loro sanno le problematiche che devono affrontare ed i lati positivi ecc…”, ha spiegato senza entrare nel merito della questione.



