Andrea Denver/ Flirt con Adriana Volpe smentito, ma Anna Wolf può stare tranquilla? (Grande Fratello Vip)

Andrea Denver è ancora al centro dei pensieri di un ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Si tratta di Adriana Volpe, che a due passi dalla finale ha scelto di pubblicare un post su Instagram che ha risollevato le ipotesi sul loro presunto flirt. Nonostante il contenuto del post della conduttrice viaggi lungo binari del tutto opposti. “Mi tolgo anche un sassolino dalla scarpa: non montate storie su di me e Denver che non esistono, piuttosto andiamo a montare la panna che oggi preparo una buona torta”. Il tutto è partito infatti dalla segnalazione di un sito di gossip, che ha rivelato che la Volpe avrebbe smesso di seguire il marito Roberto Parli su Instagram. All’epoca dei social, in cui like e follow stanno alla base dei legami virtuali, più di qualcuno ha concluso che fosse successo qualcosa nel rapporto fra la presentatrice e il consorte. “Non posso più assentarmi 24 ore dai social che succede il delirio“, ha commentato Adriana, “non sono una ‘spada’ con la tecnologia, ma ora dovrebbe essere tutto ripristinato”. Di avviso diverso sono i fan di Denver, che invece continuano a battere il ferro finchè caldo: qualcuno le ha fatto notare nei commenti che il modello sarebbe più che innamorato di lei. Clicca qui per leggere il post di Adriana Volpe. Soprattutto alla luce di un particolare gesto fatto dal concorrente alcuni giorni fa, che si è chinato a baciare per diverse volte una foto della conduttrice. “Un attimo, la saluto, la bacio sulla guancia. Solo che la foto è piccola e sempre sulla bocca”, ha detto ad Antonella Elia, “ma è sulla guancia, è un bacio innocente“. Gli altri inquilini della casa lo hanno subito preso in giro e qualcuno gli ha consigliato persino di inviare la foto a casa della presentatrice, giusto per rendere felice la famiglia della Volpe. “Mamma mia quanto è bella Adriana in questa foto”, ha detto invece Patrick Pugliese, trovando Denver più che d’accordo.

Andrea Denver, Grande Fratello Vip: ecco cosa fa arrabbiare i coinquilini

Andrea Denver ha iniziato a russare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e gli altri concorrenti non l’hanno di certo presa bene. Soprattutto Paola Di Benedetto, fra le paladine del sonno fin dall’inizio del reality. Si tratta però solo di un episodio, dovuto molto probabilmente a quanto il modello avesse mangiato negli orari precedenti. Durante il gioco della verità, Andrea e gli altri inquilini invece si sono lanciati in alcune affermazioni sugli ex compagni d’avventura: il modello ne ha approfittato per dire la sua su Licia Nunez. “Al suo posto avrei cercato un confronto con gli altri e a provare a risolvere la cosa”, ha detto, “invece lei è passata per vie traverse“. Andrea infatti avrebbe preferito vedere l’attrice impegnata in chiarimenti con tutti coloro con cui ha avuto un confronto, ma non è andata così. Licia infatti ha preferito rivelare le sue emozioni solo in confessionale, tenendosi alla larga da tutto. “In un paio di situazioni avrei provato ad avere un confronto faccia a faccia, al suo posto”, ha specificato Andrea, “così la cosa sarebbe finita lì. Invece lei ha preferito farlo in confessionale”. Intanto la fidanzata del veronese, Anna Wolf, ha dedicato un post al grande evento che si terrà questa sera: “Non posso credere che mercoledì ci sarà già la finale. Congratulazioni amore mio”. Poi ha chiesto ai suoi ammiratori italiani di votare per Andrea, in modo che possa arrivare fino alla vittoria. Il modello però dovrà prima sottoporsi al televoto che lo vedrà in scontro con Patrick Pugliese e Antonella Elia. Alla vigilia della finale, il modello ha anche avuto modo di chiarire con Paolo Ciavarro, in merito alla lite avuta con Clizia Incorvaia. “Ho sempre avuto molta stima di Paolo, gliel’ho detto più volte. Il nostro è stato un rapporto in crescendo“, ha sottolineato, prima di chiedergli se si sia dispiaciuto in seguito alla lite in piscina con Clizia. Paolo ha negato: hanno chiarito e la cosa si è chiusa là. Clicca qui per guardare il video di Andrea Denver e Paolo Ciavarro.

Le parole di Adriana Volpe





© RIPRODUZIONE RISERVATA