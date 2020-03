Andrea Denver flirta con Adriana Volpe?/ Spettatori dubbiosi (Grande Fratello Vip)

Non si sono ancora spenti i pettegolezzi su Andrea Denver e Adriana Volpe al Grande Fratello Vip 2020. I due sono diventati sempre più legati e solo da una settimana a questa parte hanno ridotto i contatti. La colpa? L’interesse degli spettatori nei confronti della loro presunta love story in corso. Anna Wolf, la fidanzata del modello, si è già dichiarata certa della fedeltà del ragazzo e anche il marito della presentatrice sembra non nutrire troppi dubbi sulla bontà della sua relazione con la Volpe. C’è però un altro consorte pronto a puntare il dito contro Denver e si tratta di Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa. Non ha gradito infatti scoprire che Andrea abbia criticato la modella per aver gridato in giardino, in seguito agli aggiornamenti drammatici sul Coronavirus, soprattutto perché in quel momento in sui compagnia c’erano sia Adriana che Paola Di Benedetto. “Il buon samaritano non ha detto niente”, ha sottolineato nel suo post su Instagram facendo notare la cosa. “Quanta ipocrisia. È la strategia di Denver. Deridere o criticare chi non gli sta simpatico e davanti fare il buon samaritano”. Zocchi però ha ricordato anche come durante la sera, il modello si sarebbe messo a ballare in canotta per festeggiare. “Denver non ha mai detto niente a nessuno”, ha aggiunto. “Ha sempre fatto tutto alle spalle”. Clicca qui per leggere il post di Luca Zocchi.

ANDREA DENVER: “SERENA ENARDU NON MI ERA ANTIPATICA”

Andrea Denver ritorna a parlare di una delle coppie del Grande Fratello Vip 2020 che hanno fatto più discutere. Ovvero quella formata da Pago e Serena Enardu, usciti a causa del televoto diverso tempo fa. “A me non stava antipatica onestamente”, ha sottolineato in questi giorni il modello, schierandosi dalla parte di Antonella Elia che ha difeso la sarda. Anche se Andrea non ha mai visto di buon occhio l’arrivo della Enardu nel gioco: “Non c’era bisogno di venire qua. Lei mi ha detto anche che le hanno messo pressione”, ha aggiunto, “però mi ha anche detto che la decisione finale è stata sua. Pago inizialmente ha portato una carica enorme. Stava facendo un bellissimo percorso. Comunque, l’importante alla fine è che loro si riprendano e vadano bene”. Una visione del tutto diversa da quella dell’amico Patrick Pugliese, ancora una volta sicuro che Serena abbia sbagliato ad entrare nella Casa e che Pago non abbia poi fatto chissà quale percorso brillante. Intanto, Andrea fa anche il bilancio di tutte le nomination superate con successo: “Sono stato in nomination con Rita e lei fuori. Con Michele e lui fuori. Con Pasquale… e però mi è dispiaciuto. Adesso più si va avanti e visto che siamo tutti amici, come si fa a nominare senza che qualcuno ci rimanga male?”. Impossibile capire quindi quale sarà la scelta del modello, anche se è possibile che preferirà puntare il dito contro una delle due new entry (esclusa Valeria Marini) piuttosto che verso uno dei compagni ‘storici’.



