Andrea Denver/ Il sentimento per Adriana Volpe lo porterà a lasciare Anna Wolf? (Grande Fratello Vip)

Andrea Denver ormai ha un chiodo fisso, che lo porta fino all’esterno del Grande Fratello Vip 4. Almeno in modo virtuale. Ancora una volta il modello ha dimostrato di avere un vero e proprio pallino per Adriana Volpe, l’unica concorrente che finora è riuscita quasi a fargli dimenticare di essere fidanzato con Anna Wolf. Durante un tu per tu con Patrick Pugliese, Andrea ha esibito una foto di Adriana Volpe (realizzata durante il calendario gieffino) su richiesta dell’amico e i due si sono soffermati a lungo ad ammirare il fisico della conduttrice. Visto che in quella posa indossava il costume, Andrea e Patrick hanno subito fatto i loro apprezzamenti sul decolleté della presentatrice. Anche se l’ex gieffino ha manifestato i suoi dubbi: “Ma non ha il capezzolo così“, ha detto. “Sì, ti dico di sì”, ha risposto Denver. “Sì, Adriana è bellissima“, ha replicato Pugliese, “ci conosciamo da quando avevamo vent’anni, ma io non riesco a guardarla… Per me è come una sorella, sono troppo amico del marito“. Denver non ha commentato in alcun modo, ma si è limitato a dire la sua: “Adriana è proprio una bellissima donna, spero che stia bene“. Intanto c’è chi dà per scontato che Andrea possa raggiungere la finale senza colpo ferire. Fra i tanti Aristide Malnati, che anzi si augurerebbe proprio di vederlo in finale con Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto. Non sembra che ci siano grossi dubbi nemmeno per il figlio di Eleonora Giorgi, come ha rivelato all’egittologo nei giorni scorsi. Soprattutto alla luce del fatto che uno dei giovani della Casa potrà partecipare alla fase conclusiva del reality.

Andrea Denver, Grande Fratello Vip 4: “fuori dai radar” per cercare la finale?

La presenza di Andrea Denver al Grande Fratello Vip 4 non è di sicuro degna di nota e da quando Adriana Volpe è uscita di sua spontanea volontà, dimostra di aver ancora meno da dire nella casa. Questo il pensiero di molti telespettatori, che sui social continuano a chiedersi come mai il modello sia riuscito ad andare così tanto avanti nel gioco. Ignaro di tutto, Andrea trascorre invece il suo tempo a ridere e scherzare con gli altri concorrenti, anche se in modo selezionato. In queste ultime settimane si è legato molto ad Aristide Malnati e così, con la complicità di Paolo Ciavarro, ha deciso di realizzare un brano rap da far intonare all’egittologo. “Fate largo al possibile vincitore, trionferò spargendo gioia e amore”, ha scritto dopo un attacco in inglese, “di me parleranno i libri di Storia, altro che cavallo di Troia”. La decisione di Denver di voler tenersi stretto Paolo e stringere ancora di più il legame con Mummy ci lascia intuire anche un altro dettaglio. Mentre il resto della casa, chi più chi meno, è impegnato in diverse liti, il modello ha scelto di tenersi distante da ogni rumore. Forse memore dello scontro acceso avvenuto con Antonio Zequila alcune settimane fa e tale da convincerlo a non cedere più alle provocazioni. Anche per questo non è strano trovarlo in cucina, intento a pulire fornelli e tavolo con tanto di olio di gomito.



