Andrea Denver innamorato di Adriana Volpe?/ Al Grande Fratello Vip: “spero stia bene”

Andrea Denver all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 comincia a sentire la mancanza di Adriana Volpe. L’addio obbligato e forzato della ex conduttrice Rai ha destabilizzato gli umori dei coinquilini del GF VIP 4 che avevano trovato in Adriana un’amica su cui contare e una spalla su cui appoggiarsi nei momenti di difficoltà. In particolare il modello italo-americano aveva legato molto con la conduttrice al punto da far ingelosire il marito Roberto Parli al di fuori della casa. Nessun amore o flirt tra i due, ma solo un sentimento di amicizia, anche se fuori dalla casa gli stessi fan di Andrea e Adriana avevano parlato di una “storia d’amore impossibile” tra i due. Sta di fatto che l’uscita della Volpe non è passata affatto inosservata; dopo l’addio in lacrime, i concorrenti da giorni e giorni non fanno che parlare di lei e domandarsi come sta. La Volpe, infatti, è stata costretta a lasciare il gioco per motivi molto importanti che si sono poi palesati pochi giorni dopo con la notizia della scomparsa del suocero Ernesto Parli morto per Coronavirus.

Andrea Denver: “Adriana Volpe? Bellissima donna”

L’uscita di Adriana Volpe dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 è arrivato come un fulmine a ciel sereno. I concorrenti sono scoppiati in lacrime nel salutarla, ma più di tutti Andrea Denver che con la Volpe ha creato un rapporto di grande complicità e amicizia. Tra i due, infatti, è scattato qualcosa di davvero speciale e la conferma è arrivata in questi giorni con il modello che nella casa continua a parlare di lei. In particolare domenica sera il modello si è ritrovato a parlare di Adriana Vuole con Patrick Ray Pugliese facendo una cosa davvero inaspettata. Il modello ha cacciato dalla tasca dei jeans una foto scattata proprio con Adriana durante il calendario del Grande Fratello Vip. Una volta cacciata la foto, Andrea si è soffermato a guardarla commentando: “Bellissima, bellissima donna. Spero stia bene e che ci stia guardando”. Possibile che il modello se ne sia davvero innamorato?



